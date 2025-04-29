職員太臭？　公司通告規定員工每天至少洗澡1次爆熱議

高溫流汗易有體味，或會影響社交生活。韓國有一間公司的員工爆料，官方通告展開「清潔管理活動」，要求員工每天至少淋浴一次、使用除臭劑，連衣著內容、洗衣頻率都有規定。話題在當地討論區掀起熱議，網民反應兩極，有人覺得公司要求的內容很實際，亦有人認為這些生活瑣事列入公司規定，逾越公私分際。

綜合報道，南韓一名網民日前在社群平台X發文，爆料公司後勤部門發布公告，宣布隨著夏天臨近，公司將開展「清潔管理活動」，以營造舒適的辦公室工作環境，文中指出「我們建議每天至少淋浴一次。穿著乾淨的衣服，並使用除臭劑和濕巾保持清爽狀態。穿著通風良好的衣服工作，並縮短洗衣週期。」公告亦強調保持清潔的重要，自認「我沒有體味」的想法是錯誤的，無論是煙味、汗臭味還是衣服沒洗都會有味道，只是大家會避免當面講出來。另一名網友也分享公司發布類似通告，文中指出，上班有時會聞到一股臭味，希望員工可以注意辦公室通風問題，尤其之後會有外部人員來參觀，擔心臭味會留下不好印象。還強調已經為辦公室購買空氣清新劑。