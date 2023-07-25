職場性騷擾｜英國麥當勞員工涉濫交 北愛分店爆淋病傳播 女員工被經理迫上床

英國廣播公司(BBC)近日報道，英國麥當勞員工之間存在性騷擾、濫交等行為，也有種族歧視、職場欺凌等問題。麥當勞英國與愛爾蘭地區行政總裁麥克羅(Alistair Macrow)隨即致歉。

職場性騷擾｜員工指控大多關乎性騷擾

BBC從2月開始，進行了約5個月調查，期間超過100名前任及現職英國麥當勞員工指控公司存在濫交、種族歧視、欺凌等職場文化。在這100多項指控中，31項與性侵有關，78項關乎性騷擾，18項關乎種族歧視，另有6人指控因同性戀者身份遭人仇視。

其中，柴郡(Cheshire)分店一名17歲現職女員工因種族，被一名年長20歲的同事出言歧視，同事問她可否對她展露下體，又說想與她生一個黑白混種BB。