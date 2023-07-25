職場性騷擾｜英國麥當勞員工涉濫交 北愛分店爆淋病傳播 女員工被經理迫上床

英國廣播公司(BBC)近日報道，英國麥當勞員工之間存在性騷擾、濫交等行為，也有種族歧視、職場欺凌等問題。麥當勞英國與愛爾蘭地區行政總裁麥克羅(Alistair Macrow)隨即致歉。
職場性騷擾｜員工指控大多關乎性騷擾
BBC從2月開始，進行了約5個月調查，期間超過100名前任及現職英國麥當勞員工指控公司存在濫交、種族歧視、欺凌等職場文化。在這100多項指控中，31項與性侵有關，78項關乎性騷擾，18項關乎種族歧視，另有6人指控因同性戀者身份遭人仇視。
其中，柴郡(Cheshire)分店一名17歲現職女員工因種族，被一名年長20歲的同事出言歧視，同事問她可否對她展露下體，又說想與她生一個黑白混種BB。
職場性騷擾｜個案一覽
柴郡另一間分店一名經理被指向16歲新入職女員工埋手，威迫她們與他發生性關係。
普利茅斯(Plymouth)分店一名17歲前員工指控一名高級經理掐抓她的臀部，另一名經理向她發送色情照片。
漢普郡(Hampshire)分店一名經理向一名16歲男員工提議發生性行為，以換取電子煙。
威爾斯分店一群男經理與下屬打賭，看誰先跟新入職的一名女員工上床，就能拿到金錢。
北愛爾蘭分店員工之間爆發淋病傳播，反映他們之間存在不當的性關係，甚至濫交。
阿伯丁(Aberdeen)一名女員工報稱常要聽含種族歧視的笑話，埃塞克斯(Essex)一名女員工則指因自己是猶太人受到歧視。