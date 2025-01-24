職業情婦專門測試男人忠誠度　大爆Top5高風險職業

職業情婦每次收費 65 美元

在TikTok擁有22萬粉絲追捧的女網紅，自稱「職業情婦」專門接受女性顧客委託，勾引伴侶測試會否發生外遇，並透露短短3年已完成逾5,000宗任務，揭發數百個出軌男，而根據她實戰經驗，大爆最易出軌的5大男性工作。

綜合報道，居住國洛杉磯的32歲的網紅Madeline Smith，經常透過社群宣傳自己「情婦」的職業，專捉「愛情老鼠」，吸引不少女性找她測試男伴會否出軌，每次收費為65美元(約505港元)。Madeline說她透過社交平台聯絡目標人物，一旦對方回覆，就會截取所有證據轉交委托人。她近日分享自己實戰經驗說：「就我的經驗，消防員、警察、軍人和醫護人員等5職業是最常外遇的職業」，其中又以警察位居第一名，因為她從事這個工作以來，可能已「捉過逾100名警察」，形容「他們總是在尋找機會」；至於醫護人員為何排名較低，主要是因其實是工作時間長，所以沒心力搞外遇。