聽AI說「可吃」日本和歌山七旬翁誤食毒菇 半小時後嘔吐送院

現今有不少人依賴AI聊天機械人解決疑難，但結果可能適得其反……日本和歌山市一名70多歲男子上山採摘野菇後，用手機拍攝野菇的照片，並詢問AI「可否食用」。AI回覆指，他採到的是冬菇或秀珍菇，老翁便以為可以食用，豈料那些卻是有毒的「日本臍菇」(又稱月夜茸)，老翁誤食導致中毒入院。

每日放送報道，和歌山市生活保健課指出，這名七旬翁本月3日前往奈良縣下北山村山區採菇。翌日，他想確認是否可食用，但臨時無法聯絡上植物園等專業機構，因此便自行用手機拍照上傳，讓AI系統判別。