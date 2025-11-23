聽AI說「可吃」日本和歌山七旬翁誤食毒菇 半小時後嘔吐送院

現今有不少人依賴AI聊天機械人解決疑難，但結果可能適得其反……日本和歌山市一名70多歲男子上山採摘野菇後，用手機拍攝野菇的照片，並詢問AI「可否食用」。AI回覆指，他採到的是冬菇或秀珍菇，老翁便以為可以食用，豈料那些卻是有毒的「日本臍菇」(又稱月夜茸)，老翁誤食導致中毒入院。
每日放送報道，和歌山市生活保健課指出，這名七旬翁本月3日前往奈良縣下北山村山區採菇。翌日，他想確認是否可食用，但臨時無法聯絡上植物園等專業機構，因此便自行用手機拍照上傳，讓AI系統判別。
AI系統隨後回覆：「這是冬菇或秀珍菇，可以食用。」老翁信以為真，將採摘回來的野菇烹煮食用，未料約半小時後開始嘔吐不適，隨即被送院，所幸經治療後已康復出院。
和歌山市衛生研究所等事後檢驗殘餘野菇，確認老翁誤食的是具劇毒的菇類「日本臍菇」。專家指，日本臍菇外形與一般食用的菇類極之相似，其主要特徵是菌褶根部隆起、菇肉內部多數有黑色斑點，但部分可能無此斑點特徵，因此難以分辨。此外，日本臍菇的毒素即使經高溫烹煮仍無法消除。
和歌山市生活保健課告誡民眾，「透過AI或圖鑑自行判斷野菇是否可食用，是極之危險的做法。對於無法百分百確認可食用的野生菇類，民眾應遵守『不採、不吃、不賣、不送』這4項原則」。