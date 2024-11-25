聾啞男火化前一刻「翻生」惜仍救不回　3名醫生被停職

印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)一名聾啞男子在未經驗屍的情況下，就被醫生撰寫報告宣告死亡，在被送火葬場，準備移到火堆火化前竟奇蹟恢復呼吸，被送回醫院搶救，惜1日後仍回天乏術，3名醫生涉嚴重疏失遭停職調查。

綜合報道，25歲聾啞男子Rohitash Kumar居住於收容所，上周四(21日)因病情惡化，被送到當地政府經營的BDK醫院急症室，下午2時經醫生宣布經搶救無效死亡。其遺體被送到停屍間存放約2個小時，下午被送到火葬場，按印度教傳統進行火化。就在Kumar被準備送入火堆時突然開始呼吸，震驚場內所有人。有目擊者表示：「就如奇蹟一樣，令大家感到震驚，他被宣布死亡，但他還活著，還在呼吸。」他們隨即召喚救護車將Kumar送院，他被送到加護病房，最終在翌日被轉送其他醫院接受進一步治療時，於途中不幸離世。