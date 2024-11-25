熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-11-25 09:38:00

聾啞男火化前一刻「翻生」惜仍救不回　3名醫生被停職

分享：
聾啞男火化前一刻「翻生」惜仍救不回，3名醫生被停職。(X)

聾啞男火化前一刻「翻生」惜仍救不回，3名醫生被停職。(X)

adblk5

印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)一名聾啞男子在未經驗屍的情況下，就被醫生撰寫報告宣告死亡，在被送火葬場，準備移到火堆火化前竟奇蹟恢復呼吸，被送回醫院搶救，惜1日後仍回天乏術，3名醫生涉嚴重疏失遭停職調查。

綜合報道，25歲聾啞男子Rohitash Kumar居住於收容所，上周四(21)因病情惡化，被送到當地政府經營的BDK醫院急症室，下午2時經醫生宣布經搶救無效死亡。其遺體被送到停屍間存放約2個小時，下午被送到火葬場，按印度教傳統進行火化。就在Kumar被準備送入火堆時突然開始呼吸，震驚場內所有人。有目擊者表示：「就如奇蹟一樣，令大家感到震驚，他被宣布死亡，但他還活著，還在呼吸。」他們隨即召喚救護車將Kumar送院，他被送到加護病房，最終在翌日被轉送其他醫院接受進一步治療時，於途中不幸離世。

adblk6
BDK醫院有3名醫生被停職。(BDK醫院。網上圖片)

BDK醫院有3名醫生被停職。(BDK醫院。網上圖片)

據指醫生無進行驗屍就撰寫驗屍報告

印度時報指出，當地政府初步調查結果出爐，醫生通報Kumar死於「慢性阻塞性肺病」等肺部疾病導致的「呼吸衰竭」，但醫生在沒有進行驗屍的狀況下就準備了驗屍報告。瓊丘農縣官員Ramavtar Meena怒批是「重大過失」，事件同時引起民眾對於醫院醫療疏失的質疑，當地政府已成立委員會進行調查，事件中BDK醫院有3名醫生被停職。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 