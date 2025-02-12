肉毒桿菌中毒｜日本女食料理包後全身癱瘓送院！新潟驚傳首宗案例

日本驚傳一宗嚴重食物中毒案例！新潟一名50多歲女性在吃了真空包裝的料理包料理後，出現不適症狀送院，目前仍在治療中，雖然意識清醒，但全身癱瘓需插管。
新潟市在2月10發消息，指該市發生「肉毒桿菌食物中毒」事件。今年1月25日，市府接獲一間醫院通報，有一名50多歲住院女性疑似肉毒桿菌食物中毒。
11月購買料理包 1月食用
根據保健所調查，該病人在去年11月左右在新潟市的一間食品雜貨店購買了密封的冷藏食品，並在家中常溫保存。今年1月20日中午，病患將料理包加熱食用，她表示在吃的時候聞到類似乳酪的味道。不久就出現嚴重不適，被送往醫院。
醫院表示，8至36小時內她沒有食用任何其他可疑食物，因此確定食物中毒是由料理包引起的。
目前新潟市還在調查當中，還不清楚該調理包是否有過期等問題。而這也是新潟縣第一宗肉毒桿菌中毒案例。
當局呼籲市民，如果真空包裝的食品出現膨漲或有異味，代表可能有細菌滋生，千萬不要食用。另外，即使是密封的食物，如果放在室溫下，也會產生肉毒桿菌，因此平時要放在冰箱中保存，食用時務必要徹底加熱。
肉毒桿菌症狀包括肌肉無力疲倦呼吸困難
肉毒桿菌中毒是一種罕見但致死率高的癱瘓性疾病，患者可能會出現肌肉無力、疲倦、呼吸困難等症狀。
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