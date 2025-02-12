肉毒桿菌中毒｜日本女食料理包後全身癱瘓送院！新潟驚傳首宗案例

日本驚傳一宗嚴重食物中毒案例！新潟一名50多歲女性在吃了真空包裝的料理包料理後，出現不適症狀送院，目前仍在治療中，雖然意識清醒，但全身癱瘓需插管。

新潟市在2月10發消息，指該市發生「肉毒桿菌食物中毒」事件。今年1月25日，市府接獲一間醫院通報，有一名50多歲住院女性疑似肉毒桿菌食物中毒。

11月購買料理包 1月食用

根據保健所調查，該病人在去年11月左右在新潟市的一間食品雜貨店購買了密封的冷藏食品，並在家中常溫保存。今年1月20日中午，病患將料理包加熱食用，她表示在吃的時候聞到類似乳酪的味道。不久就出現嚴重不適，被送往醫院。