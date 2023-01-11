肉眼或可見 5萬年一遇彗星下月初靠近地球(有片)

一顆5萬年一遇、名為「C/2022 E3(ZTF)」的長周期彗星，將於下月初靠近地球，有專家認為屆時有可能用肉眼也可觀測到。 彗星可分為軌道短周期及長周期，短則20至200年「出現」一次，如著名的哈雷彗星(1P/Halley)，每隔約75年可在地球觀測到；長則軌道周期達200年以至百萬年不等，例如今次的「C/2022 E3(ZTF)」。

彗星｜C/2022 E3(ZTF) 去年才發現

「C/2022 E3(ZTF)」於去年3月初，才由國際合作的「史維基瞬態設施」(Zwicky Transient Facility、ZTF)發現，並以該設施命名。專家估計它是由45億年前的物質形成，每5萬年進入太陽系一次，而它會於本月12日，抵達其軌道上最接近太陽的位置(近日點)，並於下月1日左右最接近地球。若屆時沒受城市光害或月光影響，民眾有機會用雙筒或小型望遠鏡，甚至肉眼觀賞到它。

不過下月1日時值滿月，料會影響觀測，專家認為本月最後一周，是北半球民眾觀測「C/2022 E3(ZTF)」的大好時機。另有天文學家認為「C/2022 E3 (ZTF)」今次出現後，有可能離開原軌道，飛進太空深處，如屬實，即代表以後不會再在地球觀測到它。