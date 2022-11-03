肖爾茨：德國不希望與中國脫鈎　訪華之行不會忽視爭議議題

德國總理肖爾茨(Olaf Scholz)訪華前夕在當地報章撰文指，即使環境變化，中國仍然是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方不希望與中國脫鈎，目前與中國直接對話更加重要，訪華期間將會與國家主席習近平及總理李克強會面。他又表示，訪問中國期間不會忽視爭議性問題。

肖爾茨在德國一份報章撰文，表示訪華期間會提出包括尊重公民自由、新疆少數民族權利及自由公平貿易的議題，同時尋求與中方合作，實現兩國互惠關係，但承認雙方距離目標還很遙遠，包括在市場准入、法律確定性和知識產權保護方面，仍有問題要解決。

肖爾茨提到，德國現時正制定一項新的對華戰略，確保減少對中國的依賴，實現供應鏈多元化並加強安全。德國尋求與中國合作，這符合雙方的利益，但不會忽略爭議之處，德國需要智能多元化，同時亦需要減少對單方面的依賴。他強調，中德關係遠非互惠，例如在公司的市場准入、許可、知識產權保護或國民待遇方面，德國將繼續要求對等。