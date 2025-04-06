股市大跌特朗普籲國民「撐住」 車內閱中國反制報道｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普上周三(2日)向貿易夥伴徵收對等關稅等新關稅，導致美股周上四和上周五創歷來最大2天跌市，投資者損失超過6萬億美元(約46.8萬億港元)。特朗普周六(5日)在旗下社交網站Truth Social貼文呼籲美國人「撐住」(hang tough)，形容這是經濟革命，美國最終會勝利。美國向中國貨品大幅徵收34%關稅，中方已宣布4月10日起向美國貨品徵收同等關稅。特朗普周六坐車到佛州高爾夫球場時，被拍到拿著《紐約郵報》閱讀，報道諷刺其新關稅及中國作出34%徵稅反制措施，以及股市大跌。《紐約郵報》與支持特朗普的霍士新聞同屬傳媒大亨梅鐸旗下，對特朗普過去出位舉動的報道一向「溫和」，有指梅鐸的財富因特朗普宣布新關稅蒸發了近6億美元(約46.8億港元)。
特朗普的新關稅飽受國內外批評，他為此辯護在帖文稱「這是經濟革命，我們會勝利。撐住，這並不容易，但最終結果將是歷史性的。」(THIS IS AN ECONOMIC REVOLUTION, AND WE WILL WIN. HANG TOUGH, it won't be easy, but the end result will be historic.)他周五晚亦貼文安撫商界，稱正商討全面預算及稅收法案，將利好他們。有經濟學家指，那些關稅只會令製造成本大增，受害的是工人，他們的僱主會削減成本開支。
特朗普關稅戰｜10%稅率已開始徵收 對等關稅周三生效
特朗普這場「經濟革命」，包括向大部分貿易夥伴的輸美貨物徵收10%最低基準關稅，已於周六(5日)開始於港口、機場及海關倉庫向美國進口商徵收。當局向美國落貨或轉運的貨櫃提供51天寬限期，有關貨櫃必須在5月27日抵達美國才可避免10%關稅。特朗普此項單邊徵稅被指完全推翻二戰後經磋商及雙邊同意的關稅制度，於其首個任期擔任貿易顧問的貿易律師Kelly Ann Shaw形容「這是我們有生之年最大的單一貿易行動」。她指，關稅政策將不斷演變，因各國尋求透過磋商降低稅率，徹底改變了美國與地球其他國家的貿易方式。
至於對等關稅的稅率更高，介乎11%至50%，於美國時間本周三(9日)零時01分起生效，美國將對歐盟國家徵收20%稅率，中國將是34%，這表示特朗普向中國貨品徵收的新稅率累計至54%。中國立即作出回應，除了對美國貨品加徵34%關稅，還限制部分稀土出口。特朗普宣稱，中國遭受的衝擊大過美國。
特朗普關稅戰｜以總理急赴華盛頓與特朗普面談
特朗普這場關稅戰橫掃全球，連只有企鵝等動物居住的澳洲無人島也不能倖免。英國首相施紀賢稱，會採取工業政策在這場風暴中保護英國商界，並強調政府首要是與美國達成貿易協議，包括免除關稅。以色列總理內塔尼亞胡周日啟程前往華盛頓，將與特朗普面談美方對以色列徵收的17%新關稅。美國在亞洲的重要盟友日本也面臨被徵收24%關稅，首相石破茂正尋求與特朗普通電話商討。越南於特朗普首個任期的中美貿易戰中，得益於美國供應鏈從中國轉移到該國，上周五稱同意與美國商新協議，務求不會遭美國徵收新的46%關稅。加拿大和墨西哥未受今次關稅風暴波及，但特朗普早前已向兩國徵25%關稅。另外，特朗普的新關稅豁免了1,000種產品，例如藥物、鈾和半導體。