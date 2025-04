股市大跌特朗普籲國民「撐住」 車內閱中國反制報道｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普上周三(2日)向貿易夥伴徵收對等關稅等新關稅,導致美股周上四和上周五創歷來最大2天跌市,投資者損失超過6萬億美元(約46.8萬億港元)。特朗普周六(5日)在旗下社交網站Truth Social貼文呼籲美國人「撐住」(hang tough),形容這是經濟革命,美國最終會勝利。美國向中國貨品大幅徵收34%關稅,中方已宣布4月10日起向美國貨品徵收同等關稅。特朗普周六坐車到佛州高爾夫球場時,被拍到拿著《紐約郵報》閱讀,報道諷刺其新關稅及中國作出34%徵稅反制措施,以及股市大跌。《紐約郵報》與支持特朗普的霍士新聞同屬傳媒大亨梅鐸旗下,對特朗普過去出位舉動的報道一向「溫和」,有指梅鐸的財富因特朗普宣布新關稅蒸發了近6億美元(約46.8億港元)。

特朗普的新關稅飽受國內外批評,他為此辯護在帖文稱「這是經濟革命,我們會勝利。撐住,這並不容易,但最終結果將是歷史性的。」(THIS IS AN ECONOMIC REVOLUTION, AND WE WILL WIN. HANG TOUGH, it won't be easy, but the end result will be historic.)他周五晚亦貼文安撫商界,稱正商討全面預算及稅收法案,將利好他們。有經濟學家指,那些關稅只會令製造成本大增,受害的是工人,他們的僱主會削減成本開支。