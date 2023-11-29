股神巴菲特聲明哀悼拍檔芒格Charlie Munger 相識逾60年從未爭吵只因一句話 將巴郡由瀕臨倒閉逆轉　

美國基金巴郡副主席、「股神」巴菲特拍檔的著名投資者芒格（Charlie Munger）逝世，享年99歲。巴菲特（Warren Buffett）以聲明悼念這名相識逾60年的黃金拍檔稱，沒有芒格，巴郡不可能達到今天的地位。
巴菲特於聲明中表示，「沒有查理（芒格）的靈感、智慧和參與，巴郡不可能達到今天的地位」。
芒格1978年加入巴郡 扭轉公司形勢
1924年生、比巴菲特大6歲的的芒格有著「行走的百科全書」、「幕後智囊」、「最後的秘密武器」等稱號。他與巴菲特一同制定了長期投資的哲學，2人的關係可追溯到1959年，是投資界一對「黃金組合」。
1959年，芒格父親去世，他從洛杉磯趕回老家內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）。對芒格早有耳聞的巴菲特找到芒格，邀請他與自己共進晚餐。此時的巴菲特，正在家鄉打理一間私人投資公司，並已在投資上有了一些成就和心得，2人一見如故，但還沒有合夥做生意的打算。直至1962年，芒格成立了自己的律師事務所，後在巴菲特的敦促下進入投資界，並於1978年加入巴郡，與巴菲特密切合作。在他們管理下，巴郡從一家瀕臨倒閉的紡織廠轉變成如今投資界的巨頭。
芒格收購出色企業 拒賤價收購普通公司
巴菲特一直強調，公司是由自己和芒格共同運營，是芒格教會了他巴郡的關鍵投資哲學，即「以合理價格收購優秀的企業」，並形容2人的關係是「芒格是設計師，而我是總承包商」。
巴菲特以1972年芒格成功說服自己的一次投資、同意以2500萬美元收購糖果公司See’s Candies為例子，證明芒格的遠見。儘管該糖果製造商當時每年的稅前收入僅約為400萬美元。後來，See’s Candies為巴郡創造了總計超過20億美元（約156億港元）的銷售額。巴菲特指，「芒格讓我放棄了以賤價收購普通公司的想法，雖然這樣做可能會帶來一些小利潤；取而代之，我們要尋找真正出色的企業，以合理的價格買下它們」。
芒格生前將大部份財產捐出
巴菲特曾在一封股東信件提到，「芒格在經商和投資方面比我認識的人更為出色，多年來我聆聽他的意見，學到了很多」。並指出自己時常在進行收購時，試圖看清10年或20年後的未來性，但芒格的遠見更強。巴菲特曾形容2人超過60年相處「從未發生爭吵」，表示2人出現意見分歧時，芒格往往會說，「巴菲特，你再好好想想，就會同意我的看法，因為你是聰明的，我是正確的」。
與巴菲特的巨額財富不同，芒格身家估計26億美元（約202.8億港元），他生前將大部分財產捐給慈善機構。芒格最後一次公開發言是在11月16日播出的《CNBC》節目中，他對一篇質疑巴菲特「內幕交易」的報導表態稱，巴菲特不可能用巴郡為自己牟利。
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