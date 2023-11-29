熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk LV時裝秀 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-29 17:15:42

股神巴菲特聲明哀悼拍檔芒格Charlie Munger 相識逾60年從未爭吵只因一句話 將巴郡由瀕臨倒閉逆轉　

分享：
股神巴菲特聲明哀悼黃金拍檔芒格Charlie Munger 相識逾60年從未爭吵只因一句話 將巴郡由瀕臨倒閉逆轉

股神巴菲特聲明哀悼黃金拍檔芒格Charlie Munger 相識逾60年從未爭吵只因一句話 將巴郡由瀕臨倒閉逆轉

美國基金巴郡副主席、「股神」巴菲特拍檔的著名投資者芒格（Charlie Munger）逝世，享年99歲。巴菲特（Warren Buffett）以聲明悼念這名相識逾60年的黃金拍檔稱，沒有芒格，巴郡不可能達到今天的地位。

巴菲特於聲明中表示，「沒有查理（芒格）的靈感、智慧和參與，巴郡不可能達到今天的地位」。

芒格1978年加入巴郡 扭轉公司形勢

1924年生、比巴菲特大6歲的的芒格有著「行走的百科全書」、「幕後智囊」、「最後的秘密武器」等稱號。他與巴菲特一同制定了長期投資的哲學，2人的關係可追溯到1959年，是投資界一對「黃金組合」。

1959年，芒格父親去世，他從洛杉磯趕回老家內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）。對芒格早有耳聞的巴菲特找到芒格，邀請他與自己共進晚餐。此時的巴菲特，正在家鄉打理一間私人投資公司，並已在投資上有了一些成就和心得，2人一見如故，但還沒有合夥做生意的打算。直至1962年，芒格成立了自己的律師事務所，後在巴菲特的敦促下進入投資界，並於1978年加入巴郡，與巴菲特密切合作。在他們管理下，巴郡從一家瀕臨倒閉的紡織廠轉變成如今投資界的巨頭。

股神巴菲特哀悼「黃金拍檔」芒格，更指沒有後者的智慧，巴郡不可能達到今日地位。 股神巴菲特與芒格相識逾60年從未爭吵。

芒格收購出色企業 拒賤價收購普通公司

巴菲特一直強調，公司是由自己和芒格共同運營，是芒格教會了他巴郡的關鍵投資哲學，即「以合理價格收購優秀的企業」，並形容2人的關係是「芒格是設計師，而我是總承包商」。

巴菲特以1972年芒格成功說服自己的一次投資、同意以2500萬美元收購糖果公司See’s Candies為例子，證明芒格的遠見。儘管該糖果製造商當時每年的稅前收入僅約為400萬美元。後來，See’s Candies為巴郡創造了總計超過20億美元（約156億港元）的銷售額。巴菲特指，「芒格讓我放棄了以賤價收購普通公司的想法，雖然這樣做可能會帶來一些小利潤；取而代之，我們要尋找真正出色的企業，以合理的價格買下它們」。

芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖）

芒格生前將大部份財產捐出

巴菲特曾在一封股東信件提到，「芒格在經商和投資方面比我認識的人更為出色，多年來我聆聽他的意見，學到了很多」。並指出自己時常在進行收購時，試圖看清10年或20年後的未來性，但芒格的遠見更強。巴菲特曾形容2人超過60年相處「從未發生爭吵」，表示2人出現意見分歧時，芒格往往會說，「巴菲特，你再好好想想，就會同意我的看法，因為你是聰明的，我是正確的」。

與巴菲特的巨額財富不同，芒格身家估計26億美元（約202.8億港元），他生前將大部分財產捐給慈善機構。芒格最後一次公開發言是在11月16日播出的《CNBC》節目中，他對一篇質疑巴菲特「內幕交易」的報導表態稱，巴菲特不可能用巴郡為自己牟利。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受