肢解案｜英男殺妻切224塊棄河囚終身 曾上網查「人死後會否報復」

英國發生恐怖肢解案，一名28歲男子殺死年輕兩年的妻子後，將其遺體切開224塊，再花錢找朋友協助棄屍河裡。疑犯由初時拒絕認罪至其後改口，日前謀殺罪成，被判囚終身。 恐怖肢解案｜把妻子屍塊藏家中一周 找舊同學協助棄屍 案發在去年3月，28歲男子Nicholas Metson在位於林肯郡的家中，將結婚16個月的26歲妻子Holly Bramley殺害再肢解，屍塊放在家中約一周後，Metson以100英鎊找來一名舊同學，協助棄屍，閉路電視拍到Metson使用一架購物手推車運載多個相信放有屍塊的袋。屍袋被棄河後，同日稍後即被民眾發現。

恐怖肢解案｜屋內瀰漫阿摩尼亞味 據報當警員登門調查時，發現Metson屋內有一股強烈的阿摩尼亞及漂白水味，有明顯經過清潔的跡象，細看下發現浴缸內以及廚房一條毛巾上有血跡；另睡房地板上亦有黑色污跡，化驗後證實是女死者的血。據稱Bramley被殺後遭Metson以多種工具肢解，驗屍官花了13小時仍無法確定她的死因。 Metson殺人後仍表現輕鬆，曾向警員戲稱妻子「可能躲在床下底」。據報他被捕後，曾展示手臂上有咬痕，以圖誣蔑妻子虐待他，才導致他還擊，但真相是Bramley才是一直受家暴的人。