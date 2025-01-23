肯亞丈夫殺妻分屍後裝入背包行街　遭警截查意外被捕

肯亞警方最近在街頭隨機攔查一名29歲男子，竟在他的後背包發現一具殘缺不全的屍體，據悉，該屍體屬於他19歲的妻子。

警方初時懷疑背包內藏毒品或武器

據《BBC》和《法新社》等外媒綜合報道，肯亞警方22日凌晨在奈洛比以東的赫魯瑪（Huruma）逮捕一名29歲男子萬布亞 (John Kiama Wambua)。

肯亞刑事調查局（DCI）的一份聲明稱，他們懷疑萬布亞攜帶非法物品，於是搜查了他的背包，令他們震驚的是，背包一打開沒發現毒品或武器，竟然是裝了「殘缺不全的人體部位」。

在警察審問萬布亞後，他告訴他們，這些身體部位屬於他的19歲妻子穆納妮 (Joy Fridah Munani)。讓人更驚訝的是，萬布亞似乎對警方的發現「泰然自若」。