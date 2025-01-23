肯亞丈夫殺妻分屍後裝入背包行街　遭警截查意外被捕

肯亞警方最近在街頭隨機攔查一名29歲男子，竟在他的後背包發現一具殘缺不全的屍體，據悉，該屍體屬於他19歲的妻子。
警方初時懷疑背包內藏毒品或武器
據《BBC》和《法新社》等外媒綜合報道，肯亞警方22日凌晨在奈洛比以東的赫魯瑪（Huruma）逮捕一名29歲男子萬布亞 (John Kiama Wambua)。
肯亞刑事調查局（DCI）的一份聲明稱，他們懷疑萬布亞攜帶非法物品，於是搜查了他的背包，令他們震驚的是，背包一打開沒發現毒品或武器，竟然是裝了「殘缺不全的人體部位」。
在警察審問萬布亞後，他告訴他們，這些身體部位屬於他的19歲妻子穆納妮 (Joy Fridah Munani)。讓人更驚訝的是，萬布亞似乎對警方的發現「泰然自若」。
被逮捕後，警方押著萬布亞回到他家，在床底下發現一把兇刀、沾有大量血跡的衣服和更多的分屍殘肢，現場布滿血。
警方表示，仍有其他殘肢尚未被發現。
報道指出，這樣的悲劇在肯亞似乎並不罕見。肯亞國家警察局表示，2024年8月至10月期間，至少有 97名婦女遭到謀殺。
12月，有數百名婦女走上奈洛比街頭，抗議最近發生的殺戮女性浪潮。
2024年9月，33歲奧運馬拉松選手切普特吉（ Rebecca Cheptegei ）遭前男友縱火身亡；7月一處廢棄的砂石場發現九名婦女的殘缺屍體，「連環殺手」卡盧沙（Khalusha）被逮捕，但他一個月後越獄，至今在逃；名為瓦埃妮的年輕女子在出租公寓遭殘忍殺害，屍體被支解並裝進塑膠袋中。
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