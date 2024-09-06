肯亞住宿小學暗夜大火至少17死　總統發文哀悼誓言「究責到底」

非洲國家肯亞中部一所小學當地時間5日晚間發生大火，造成至少17名學生死亡，另外還有另有 13 人嚴重燒傷，被送往醫院搶救中。
肯亞總統魯托下令調查究責到底
據《美聯社》、《BBC》等外媒報導，事故發生地點為肯亞中部涅裡縣的一所小學，目前還不清楚為何會起火。
肯亞總統魯托(William Ruto)稱這起火災是「可怕且毁滅性的」，現已下令進行調查。他在社群帳號上寫道，一定要究責到底。
根據現場救援的警消表示，現場相當慘烈，找到的屍體「都被燒得面目全非」。警方發言人奧尼揚戈表示，一旦火場清理完畢，可能會發現更多屍體。「我們正在調查原因，並將採取必要行動。」
肯亞紅十字會表示，正在為學生、教師和受影響的家庭提供心理社會支持服務，並在學校設立了尋人中心。
事實上，肯亞有許多學校都是住宿制，許多學生之所以留校，是因為家長認為這樣可以讓他們有更多時間學習，而無需長途通勤。然而學校火災在肯亞寄宿學校並不少見，2017年，首都內羅畢莫伊女子高中發生縱火攻擊，造成10名學生死亡。
20 多年前，內羅畢東南部的馬查科斯縣發生肯亞最嚴重的學校縱火事件，當時造成至少 67 名學生死亡。
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