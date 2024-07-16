肯亞殺人魔2年肢解42女　首名受害者是她(有片)

非洲國家肯亞首都奈洛比一個原本是廢棄採石場的垃圾場，陸續發現多名女性的，警方拘捕一名男子，他承認從2022年起殺害42女，並將她們肢解棄屍，當中包括他的妻子，事件震驚當地。

該垃圾場自12日起發現大量屍塊，分別有9具用塑膠尼龍袋捆綁、殘缺不全的遺體，不過，有搜索人員表示，已發現16具遺體。警方已封鎖現場，繼續搜索遺體，引來數以百計民眾圍觀。警方經調查後，周一(15日)凌晨於一個酒吧內，將正觀看歐洲國家盃的33歲疑犯Collins Jomaisi Khalusha拘捕。警方在他距離垃圾場僅100米的租住屋，搜出大量受害者物品，包括10部手機、1部電腦、身分證和女性衣物，還找到一把懷疑用來肢解受害者的刀和手套，以及12個塑膠尼龍袋。死者的年齡介於18歲至30歲之間，都是被同樣手法殺害，垃圾場的屍塊呈不同腐爛狀態。