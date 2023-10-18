肯亞無牌律師「26場官司全勝」 被捕後發聲：會證明清白

非洲國家肯亞一名保持26場全勝紀錄的律師早前遭拘捕，被揭發原來他冒用另一名真實律師的身份，在沒執照下打官司，他強調會向警方提供自己的背景資料，以證明自身清白。(網上圖片)

報道指「無牌大狀」名為「Brian Mwenda」，在上周被捕，據報他在肯亞律師公會網站找到一個與自己同名同姓的賬戶篡改其信息，並上傳了自己的照片及開始接案。直到律師本人「Brian Mwenda Ntwiga」發覺自己無法登錄聯繫協會時，協會才發現賬戶被盜用。

非洲國家肯亞一名保持26場全勝紀錄的律師早前遭拘捕，被揭發原來他冒用另一名真實律師的身份，在沒執照下打官司，獲得輿論支持的他強調會向警方提供自己的背景資料，以證明自身清白。

沒接受法律訓練 未惹法官懷疑

而在Brian Mwend的「律師生涯」中，他在治安法官、上訴法院法官和高等法院法官面前共處理26宗訴訟，無一敗績，惟他從未接受法律相關訓練。直到被捕前，法官們從未懷疑過其專業能力。

事件引發肯亞法律界人士嘩然，有業界人士譴責並敦促警方盡快落案，肯亞檢察長說已指示警察總局加快調查進度，又指肯亞假律師案件有增加趨勢。

工會稱讚「才華橫溢的年輕人」

但當地社會亦有大量聲音支持Brian Mwend，認為他具備聰明才智，據悉甚至有人支持冒牌律師，願意援助他成為「真律師」。肯雅首都內羅畢前州長桑科也挺Brian Mwend，稱「他又沒殺人也不是恐怖分子」。當地中央工會組織稱讚他是「才華橫溢的年輕人」，該國網民也反問「26勝0負」怎麼能叫「冒牌律師」，並調侃稱「應懲罰那些敗給冒牌律師的律師」。

Brian Mwend表示，想向支持他且為他祈禱的人表達感謝，希望能消除誤解，「我會提供自己的背景資料，以證明清白。」