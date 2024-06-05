肯亞邪教洗腦「餓死就能見耶穌」　森林挖出7具遺體累積逾400人遇害

肯亞沿岸小鎮馬林迪（Malindi）2023年發生震驚全球的邪教事件，沙卡赫拉森林（Shakahola Forest）最近又挖出7具遺體，目前相關單位發現50個墳墓，而去年已挖出429具遺體。
疑犯原是的士司機
綜合外媒報導，麥堅斯（Paul Nthenge Mackenzie）原本是一名的士司機，後來自己包裝成救世主組織邪教，煽動其追隨者捱餓至死，他們堅信這麼做，就能在麥堅斯預測的2023年8月世界末日前與耶穌相見。
驗屍指部分人被勒斃、毆打致死
2023年4月事件曝光後，麥堅斯因「沙卡赫拉森林大屠殺」首批遺體被發現後，遭到當局逮捕，他否認犯下191項謀殺、過失殺人、恐怖主義罪名等，同時，他也被控折磨與虐待兒童。
而在2023年4月到10月間共挖出429具遺體，其中34具已透過DNA分析確認身分。但肯亞政府驗屍結果發現，包含兒童在內的部分遺體出現窒息、勒斃、毆打致死的跡象。
當時，肯亞內政部長Kithure Kindiki指責警方調查時過於懈怠，「沙卡赫拉大屠殺是我國史上最嚴重的治安事件」。他還表示會持續推動法律改革，並「馴服流氓傳教士」。
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