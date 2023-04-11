肯塔基州銀行發生槍擊釀5死9傷　槍手疑知將被解僱直播犯案

美國肯塔基州一間銀行發生槍擊案，釀5死9傷，包括槍手。肯塔基州路易斯維爾Old National Bank發生槍擊案，槍手是銀行一名職員。警方證實連同槍手在內有至少5人死亡，另有9人受傷送院，傷者包括2名警員。
事發在當地時間上午8時許。槍手持步槍到銀行一樓的會議室開槍，並透過串流直播犯案過程，事後串流平台已刪除有關影片。槍手其後與趕到現場的警員駁火，最終被警員擊斃。警方指，槍手是25歲白人男子Connor Sturgeon，是銀行的僱員，初步調查相信他是單獨行兇。他手持步槍闖入市中心一間銀行後向裡面的人開槍，又與趕到現場的警員駁火，最終被警員擊斃。肯塔基州州長貝希爾透露，他有2名好朋友在槍擊案中喪生，另有一名朋友受傷。
報道指槍手行兇前向母親留下字條
當地報道，Connor Sturgeon的 LinkedIn 個人資料中顯示，他於2021年6月在該銀行成為全職員工。報道指，槍手懷疑得知自己將被解顧而犯案，行兇前更向母親留下字條，表示將在在銀行開火，但尚未清楚該字條是紙質的還是通過電子郵件發送的。另有報道引述聯邦調查人員指，槍手疑涉及精神健康問題。
總統拜登在社交網站發文譴責槍擊事件，指美國再次在毫無意義的槍械暴力行徑後哀悼，太多美國人正為共和黨的不作為付出生命的代價，他再次呼籲共和黨議員對槍支暴力採取行動。他與第一夫人吉爾都為這宗槍擊案的死者及受影響的人祈禱。