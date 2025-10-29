肯尼亞小型飛機墜毀11死　大部分是外國遊客

肯尼亞當地時間28日清晨，一架飛往馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）的小飛機在肯尼亞沿海地區誇萊（coastal region of Kwale）墜毀，造成11人死亡，其中大部分是外國遊客。
據美聯社報道，負責經營出事小飛機的蒙巴薩航空旅行社在聲明中表示，機上共有8名匈牙利乘客和2名德國乘客，肯尼亞籍飛行員也在事故中喪生。當局稱，飛機墜毀在距離迪亞尼機場約40公里的丘陵和森林地區。
事發時正下着大雨
航空公司沒有確認飛機從迪亞尼機場起飛的具體時間，只表示飛行員起飛後未能與外界聯繫，機場控制塔嘗試聯繫他30分鐘後，直到約凌晨5點30分才找到飛機。
誇萊郡專員奧林德告訴美聯社，調查機關正在調查這起墜機事故的原因。據悉事發時肯尼亞沿海地區正下着大雨。
遊客前來觀賞動物大遷徙
官員稱，飛機起火後，現場只剩下燒焦的殘骸。目擊者告訴美聯社，他們聽到一聲巨響，趕到現場後發現無法辨認的人體殘骸。
肯尼亞民航局先前表示，這架塞斯納小飛機上共有12人。
馬賽馬拉國家保護區位於肯尼亞海岸線以西，從海濱小鎮迪亞尼乘坐直飛航班只需兩小時即可抵達。保護區每年都會吸引大量遊客前來觀賞動物大遷徙。
