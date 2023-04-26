肯雅空姐棄夫變賣家財　帶9歲子入邪教雙雙餓死

非洲國家肯雅有邪教組織，教唆信徒透過絕食餓死上天堂的事件，當地警方至今已挖掘出至少89具遺體。當中包括一名卡達航空空姐，以及她的9歲兒子，據指她信教後毅然辭職，並拋下丈夫，帶著兒子與娘家家人到肯亞，隨後與夫家斷絕一切聯絡。

綜合報道，任職卡達航空11年的空中服務員Beatrice Ajenta Charles，3月突然辭職並變賣所有資產，僅留下一封手寫信給丈夫暗示不會再回來後，帶著其兒子Jason前往肯雅，加入「佳音國際教會」(Good News International Church)，亦即是今次被指為邪教的組織。Beatrice Charles將所有資產變賣並捐贈給組織領袖麥肯齊(Paul Mackenzie Nthenge)，最後一次露面為本月4日，自此便消聲匿跡。報道又指，Beatrice Charles的妹妹也被發現辭去軍隊的工作加入教會後下落不明，她的弟弟同樣在加入教會後失蹤。