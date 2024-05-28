肯雅總統訪美乘私人飛機捱轟　辯稱平過坐國內航空

肯雅總統魯托（William Ruto）早前出訪美國，然而他選擇乘坐私人飛機遭到抨擊，他就解釋這比起乘坐國內的航空公司要便宜。 魯托在上星期出訪美國3日，是非洲國家領袖15年來的首次訪問美國，同時也為該國帶來數以十億美元的投資。不過肯雅國內批評，他選擇坐私人飛機到美國是既不愛國也花費巨大。肯雅的反對派就批評，魯托應該利用這個機會推銷肯雅航空公司。

魯托就在社交媒體上為自己辯稱要守護公共資源：「我決定要量入為出，所以我需要帶頭去做，選擇乘坐較平的支出。」不過有質疑有關的聲明可能是偽造，但是仍在當地受到批評，而肯雅航空公司亦沒有透露有關開支。不過英國廣播公司（BBC）的政治分析員就認為，魯托應該親自出來解釋較好。