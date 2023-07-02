肯雅貨櫃車失控衝撞多輛汽車與攤販　至少52人喪生

記者彭巧蓁／綜合報道
非洲國家肯雅西部發生一起重大車禍。一輛貨櫃車突然失控，撞上了經過路口的其他幾輛車和人群，目前死亡人數已來到52人，全國陷入震驚和哀悼，救援人員還在繼續清理殘骸。
貨櫃車撞上多輛車和市場攤位
當地時間上月30日，肯雅西部的湖濱小鎮納庫魯（Nakuru）和凱里喬（Kericho）之間一條繁忙公路的路口，一輛要開往盧旺達（Rwanda）的貨櫃車撞上數輛小客車、巴士、摩托車和市場攤位，造成多人受傷。
交通部長穆爾科門（Kipchumba Murkomen）表示，政府相關單位已經展開調查，以釐清這起事故的原因。同時也呼籲駕駛謹慎開車並遵守交通規則。肯雅公民電視台稱卡車司機已經死亡，但這一消息尚未得到證實。
去年4,690人因交通事故死亡
從現場影片可以看到，救援人員在傾盆大雨中的黑夜中開展搜索，多輛汽車殘骸破碎，巴士和摩托車被撞擊力道扭曲成一團金屬塊。目擊者羅蒂奇（Joel Rotich）說：「事故發生在一瞬間，大家都在尖叫，許多人來不及逃跑，場面非常混亂。」
肯雅總統魯托（William Ruto）也在其官方Twitter上對此次事件表達哀痛之意，「請全國人民與失去親人的家庭一起哀悼」。
根據肯雅國家運輸和安全局的數據，去年至少有21,760人發生交通事故，其中4,690人死亡。而世界衛生組織去年9月也表示，非洲是世界上道路交通死亡率最高的地區，每天有800多人因此死亡。
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