肯雅貨櫃車失控衝撞多輛汽車與攤販　至少52人喪生

記者彭巧蓁／綜合報道

非洲國家肯雅西部發生一起重大車禍。一輛貨櫃車突然失控，撞上了經過路口的其他幾輛車和人群，目前死亡人數已來到52人，全國陷入震驚和哀悼，救援人員還在繼續清理殘骸。

貨櫃車撞上多輛車和市場攤位

當地時間上月30日，肯雅西部的湖濱小鎮納庫魯（Nakuru）和凱里喬（Kericho）之間一條繁忙公路的路口，一輛要開往盧旺達（Rwanda）的貨櫃車撞上數輛小客車、巴士、摩托車和市場攤位，造成多人受傷。

交通部長穆爾科門（Kipchumba Murkomen）表示，政府相關單位已經展開調查，以釐清這起事故的原因。同時也呼籲駕駛謹慎開車並遵守交通規則。肯雅公民電視台稱卡車司機已經死亡，但這一消息尚未得到證實。