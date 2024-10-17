胡夫金字塔頂驚見狗狗登峰　網民驚嘆：如何做到？(有片)

埃及一名男遊客乘滑翔傘飛過吉薩金字塔群時，赫然在超過130米高的胡夫金字塔頂發現一隻狗狗，引起網民議論。不少網民都好奇，這條狗是如何爬上陡峭的塔身，不少網民驚嘆：「牠已達到狗生頂峰」。
胡夫金字塔位於埃及吉薩的三座著名金字塔中最為古老也是最大的一座金字塔。綜合報道，這位名叫艾利斯朗的男子於14日在埃及乘坐動力滑翔傘時，飛過了又稱胡夫金字塔的吉薩大金字塔(Great Pyramid of Giza)，沒想到在這個超過136米的金字塔頂端，竟然出現一些動靜。當艾利克斯將鏡頭拉近到金字塔頂端時，看到原來是一條黃狗在塔頂走動。據了解，狗兒當時正在那里對著小鳥狂吠，猶如在炫耀自己的登頂成就。
網民：牠是埃及神話中的阿努比斯
影片曝光後吸引大量網民關注，很多人非常好奇牠是如何爬上如此陡峭的金字塔，因為吉薩大金字塔塔身每層石塊都相當大，笑指：「牠已達到狗生頂峰」，亦有網民笑說，這不是普通的狗，而是埃及神話中的阿努比斯(Anubis)，也就是那個胡狼頭、人身的「死亡之神」。報道未有提及這隻狗狗是何時爬上金字塔頂，不過大家可以放心，事後另有影片可見，狗狗身手靈活，已自行安全返回地面。
Insane footage of a dog that scaled to the top of the Great Pyramid of Giza— Science girl (@gunsnrosesgirl3) October 15, 2024
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#MOMENTS #PEOPLE #EGYPT #GIZA #EGIPTO— LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) October 16, 2024
🔴 EGYPT : 📹 THE DOG, WHICH WAS SEEN ON TOP OF THE GREAT PYRAMID OF GIZA, HAS COME DOWN SAFELY 🐕😊
It was seen by a tourist while tourist was paragliding over the Pyramid of Giza.
#Momentos #Pyramid #Pirámidehttps://t.co/HcubZflz7y pic.twitter.com/uIjtvZZHGA