胡夫金字塔頂驚見狗狗登峰　網民驚嘆：如何做到？(有片)

埃及一名男遊客乘滑翔傘飛過吉薩金字塔群時，赫然在超過130米高的胡夫金字塔頂發現一隻狗狗，引起網民議論。不少網民都好奇，這條狗是如何爬上陡峭的塔身，不少網民驚嘆：「牠已達到狗生頂峰」。

胡夫金字塔位於埃及吉薩的三座著名金字塔中最為古老也是最大的一座金字塔。綜合報道，這位名叫艾利斯朗的男子於14日在埃及乘坐動力滑翔傘時，飛過了又稱胡夫金字塔的吉薩大金字塔(Great Pyramid of Giza)，沒想到在這個超過136米的金字塔頂端，竟然出現一些動靜。當艾利克斯將鏡頭拉近到金字塔頂端時，看到原來是一條黃狗在塔頂走動。據了解，狗兒當時正在那里對著小鳥狂吠，猶如在炫耀自己的登頂成就。