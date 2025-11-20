能沖水18K金馬桶近億元天價賣出　香蕉貼牆藝術家：旨在諷刺極端財富現象(有片)

因為香蕉貼牆藝術品而爆紅的意大利概念藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)，使用18K金打造的一座重達101公斤黃金馬桶，在紐約蘇富比拍賣會之前已先展出，可以沖水且管線俱全，以及話題不斷。這個黃金馬桶近日在拍賣會上以天價1,210萬美元(約9,421萬港元)成交。
綜合報道，卡特蘭在2016年製作兩座黃金馬桶，今冷在拍賣會上被買走的黃金馬桶名為「美國」(America)，在紐約蘇富比拍賣會上以起標價約1,000萬美元(7,786萬港元)，最後被一名匿名收藏家以1,210萬美元買走。黃金馬桶「美國」在拍賣會前已先展出，它的功能與一般馬桶無異，可以沖水使用，雖然黃金馬桶供公眾觀賞，但禁止實際使用。
無價之物置於最卑微、最必要的地方
卡特蘭早已說明，黃金馬桶這件作品旨在諷刺美國社會的極端財富現象，「無論你吃200美元的午餐或2美元的熱狗，結果都一樣，廁所裡是一樣的。」卡特蘭也指出，將「無價之物」置於「最卑微、最必要的地方」，展示藝術高尚形式與日常功能的微妙關聯。蘇富比則將其形容為「對藝術創作與商品價值碰撞的尖銳評論」。
Sotheby’s is set to auction Maurizio Cattelan’s 18-karat gold toilet, titled 'America,' in New York, with the artwork expected to fetch nearly $10 million pic.twitter.com/X6xU8O4see— Reuters (@Reuters) November 8, 2025