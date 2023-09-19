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國際
2023-09-19 15:03:17

脫北者破口大罵在韓日本YouTuber　連南韓網民也看不過眼(有片)

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在韓的日本YouTuber在街上遭脫北者責罵。(影片截圖)

在韓的日本YouTuber在街上遭脫北者責罵。(影片截圖)

一名在南韓生活的日本YouTuber，在周日（17日）上傳一段影片，顯示自己在南韓的一個公園內被一名自稱北韓的「脫北者」責罵，事件令不少的南韓人留言支持該日本YouTuber。

來自日本的YouTuber「YUIPYON」，在周日發布影片說自己放棄日本的一切到南韓生活的事，當中包括一段她被自稱「脫北者」的責罵。YUIPYON的頻道有約61萬的訂閱，分享她在南韓的生活，當中也有與香港人等在南韓的互動。

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被脫北者罵哭的日本YouTuber。(影片截圖) 被脫北者罵哭的日本YouTuber。(影片截圖) 脫北者破口大罵在韓日本YouTuber 脫北者破口大罵在韓日本YouTuber 脫北者破口大罵在韓日本YouTuber 脫北者破口大罵在韓日本YouTuber

▼脫北者罵人片段▼

在周日的影片YUIPYON與一名男友人在公園閒逛。期間有一名男子，問YUIPYON來自哪裡。當YUIPYON表示自己是來自日本時，那名男子就向她發怒：「我是北韓人，你知道我最討厭的國家是哪裡嗎。我想殺掉所有的日本人，把他們拿來吃掉。」雖然YUIPYON向男子表示，自己是因為喜歡南韓才來到這裡，不過反被男子着她返回日本。

脫北者透露自己祖父在日本被害

男子之後表示：「我被抓到日本36年，我仍然很討厭，到我現在55歲還是最討厭日本了。我祖父是在日本的某人害死的，我作為他的孫兒是一直在怨恨。」男子一邊罵，還用上對日本貶低的說話。雖然YUIPYON也向男子表示：「作為日本人我感到抱歉。」但還是被男子着她要離開南韓回日本。

影片發布後有不少南韓人留言支持YUIPYON。有些南韓網民表示：「很遺憾我們國家有這樣不正常的人」，也有人指為事件感到羞恥，也有人指南韓人不會像這樣，可能只是男子在北韓缺乏教育。其實影片之後也有一些YUIPYON在南韓遇到的好事，例如一位很好的出租車司機等。

 

▼完整影片▼

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