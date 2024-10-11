脫北者：北韓12妓女被判死　金正恩「大發慈悲」喊停處決

北韓自1990年代爆發糧食危機，許多女子為生計只好下海賣淫，導致性交易活動日趨猖獗，日前有12名賣淫女被捕，遭口塞碎石並公開處決，卻在行刑前夕，北韓領袖金正恩突然「大發慈悲」取消了這群女子死刑，稱她們是被生活所迫，因此取消她們的死刑，但此舉被認為是金正恩收買人心的手法。
《南韓電視台》（KBS）報道，金正恩上台以來，北韓政府對買春賣淫問題一直採取強硬取締態度，甚至不惜處死從業人員，但儘管如此，一名現居在南韓首爾近郊的脫北者A先生表示，就在5年前，北韓咸鏡北道咸興市就曾發生一起大規模的賣淫組織破獲行動，逮捕多名涉案人士。
犯人口中塞滿碎石
A男透露，這個賣淫組織隱藏在公寓內，並提供接送服務，把顧客直接送到妓院買春，進行非法性交易。賣淫組織並賄賂當地警察和秘密警察的高級官員，以防被查緝，但由於行動過於高調，導致共有12名賣淫女與數名男員工被舉報逮捕。A男說，這些男性員工被捕後遭嚴刑逼供，於是供出背後金主，金主被即時處決，涉案男員工被判處無期徒刑，至於被捕的12名賣淫女則面臨公開審判，並被判處死刑。
而北韓在執行公開處決時，為防止死刑犯臨刑前喊出反政府的言論，會在犯人口中塞滿碎石頭，讓其無法發聲，但就在這12名賣淫女被處決前夕，金正恩卻突然「大發慈悲」，稱這些女子是為生活所迫才下海，因此取消她們的死刑，女囚與家屬感動落淚。不過消息傳出後，普遍認為這是金正恩收買人心的手段。
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