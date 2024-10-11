脫北者：北韓12妓女被判死　金正恩「大發慈悲」喊停處決

北韓自1990年代爆發糧食危機，許多女子為生計只好下海賣淫，導致性交易活動日趨猖獗，日前有12名賣淫女被捕，遭口塞碎石並公開處決，卻在行刑前夕，北韓領袖金正恩突然「大發慈悲」取消了這群女子死刑，稱她們是被生活所迫，因此取消她們的死刑，但此舉被認為是金正恩收買人心的手法。

《南韓電視台》（KBS）報道，金正恩上台以來，北韓政府對買春賣淫問題一直採取強硬取締態度，甚至不惜處死從業人員，但儘管如此，一名現居在南韓首爾近郊的脫北者A先生表示，就在5年前，北韓咸鏡北道咸興市就曾發生一起大規模的賣淫組織破獲行動，逮捕多名涉案人士。