腎臟移植｜全球首名基因豬腎移植者 出院後6周死亡 曾說「這是我一生最快樂時刻」

全球首名接受經基因改造的豬腎臟移植手術的美國男子，於出院後約6周死亡，當時醫療團隊說他「康復進度良好」(recovering well)，並預期豬腎可運作最少兩年。當日為患者動手術的麻省總醫院發聲明指，無跡象顯示患者是因移植手術而死，對家屬致以慰問。
62歲美國男子斯來曼(Richard Slayman)生前患有二型糖尿病及高血壓，2011年起需長期洗腎，最終發展成末期腎病，並於2018年接受人腎移植。但2023年，其移植的人腎開始壞掉，他於同年5月又要再度洗腎，後因出現血栓而屢屢要動手術。
基因豬腎移植｜所移植豬腎經69處基因改造
及至今年3月16日，斯來曼在波士頓麻省總醫院，接受了4小時的豬腎移植手術，是全球首名接受「基因豬腎」移植的「活人」。麻省總醫院與當地的基因工程公司eGenesis合作，腎臟來自該公司所飼養尤卡坦(Yucatan)小型豬，據報經過69處基因改造。在斯來曼之前，有美國研究團隊曾把「基因豬腎」移植至一名腦死亡的女病人身上。
斯來曼的主診醫生最初指手術非常成功，植入豬腎後，免疫系統沒有出現排斥狀況，血壓和生命體徵均保持穩定。據報斯來曼準備出院前，曾一度懷疑出現器官排斥，但醫生評估後認為屬正常狀況。經高劑量類固醇治療後，斯來曼腎臟情況回復穩定，他於4月2日出院，當時他形容是「一生中最快樂的時刻」。
基因豬腎移植｜家人仍感恩︰他的故事激勵了無數人
斯來曼家人發聲明稱，「我們全家對我們深愛的斯來曼突然離世感到非常傷心，但我們深感安慰的是，他激勵了如此多的人……全世界數以百萬計的人都瞭解了他故事。他為那些迫切等待移植手術的患者帶來樂觀，令我們感到(曾經感到，現在仍然感到)安慰。」