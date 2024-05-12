腎臟移植｜全球首名基因豬腎移植者 出院後6周死亡 曾說「這是我一生最快樂時刻」

全球首名接受經基因改造的豬腎臟移植手術的美國男子，於出院後約6周死亡，當時醫療團隊說他「康復進度良好」(recovering well)，並預期豬腎可運作最少兩年。當日為患者動手術的麻省總醫院發聲明指，無跡象顯示患者是因移植手術而死，對家屬致以慰問。

62歲美國男子斯來曼(Richard Slayman)生前患有二型糖尿病及高血壓，2011年起需長期洗腎，最終發展成末期腎病，並於2018年接受人腎移植。但2023年，其移植的人腎開始壞掉，他於同年5月又要再度洗腎，後因出現血栓而屢屢要動手術。