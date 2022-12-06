腦退化｜研究：蛋糕餅乾薯片「超級加工食品」多食易癡呆

食太多蛋糕、餅乾和薯片不但易肥，巴西有研究指這些「超級加工食品」食得太多，更可能導致老人癡呆(認知障礙)。研究人員在2008年至2019年追蹤10,775人，研究進食過多不健康零食對他們的腦部影響。參與研究者年齡介乎35至74歲，結果發現喜歡食超級加工食品、佔日常飲食四分三的中年人士，他們腦力退化較少食這些食物的人快28%。研究建議人們應該控制超級加工食品的進食量，以防有認知障礙。
不過，有營養師指研究未能提供參與者攝取了多少添加糖、鹽和脂肪等，並未清楚顯示超級加工食品與認知力的關連；或者與多食超級加工食品無關，而是參與者少食蔬果、果仁和豆等較少加工食物，這些食物對認知力和整體健康都有益。
飲食健康｜為何甜食加速腦退化？
研究員認為，細胞激素(cytokine、又稱細胞因子)或是加速智力退化的原因；細胞激素是體內一種激發炎症的蛋白，甜食會促進其增長。之前已有研究指細胞激素與認知力下降有關。人類智力會隨著年長下降，但並不一定所有人都會變成有認知障礙。而較多人喜歡食「超級加工食品」的英國和美國，前者約有90萬人有認知障礙，後者則有580萬人。
飲食健康｜甚麼是超級加工食品？
超級加工食品(ultra-processed food)含高量添加脂肪、糖和鹽，蛋白質和纖維則含量低，也含人造色素、甜味劑、防腐劑、抗氧化劑和穩定劑。超級加工食品所含成分在家煮食是不會使用，例如化學物質、色素和防腐劑，而即食食品、雪糕、香腸、炸雞和茄汁都是受歡迎的超級加工食品。超級加工食品有別於加工食品，後者添加鹽、油、糖或其他物質而製成，令食品可保存更久或增加其美味，如醃肉、芝士和新鮮麵包。超級加工食品則可能添加了更多成分，例如澱粉、添加糖和氫化脂肪；香腸、早餐穀物、餅乾和汽水屬超級加工食品。