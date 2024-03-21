腦部植入Neuralink晶片 癱瘓男憑意念玩網上弈棋(有片)

美國超級富豪馬斯克創辦的神經科技公司「Neuralink」，今年1月為首名志願者的腦部植入晶片，事隔一個多月，這名四肢癱瘓的志願者已能運用「意念」靈活控制滑鼠，並於網絡直播中示範如何憑藉「心靈感應」網上下棋、玩遊戲，直言這項晶片植入技術「改變了我的人生」。 29歲的阿博(Noland Arbaugh)8年前遇潛水意外導致肩膀以下癱瘓，他今年1月成為首名志願者於腦部植入Neuralink研製的晶片，之後學習把意念透過晶片輸出訊號，從而操控滑鼠的游標(cursor)。周三，他在Neuralink工程師陪同下，於社交平台「X」進行直播，展示如何實現「心靈感應」控制電腦下棋，並玩網絡遊戲。

連玩8小時 玩到裝置無電 阿博在直播中說：「(晶片植入)手術超級輕鬆。我一天後就出院了，且沒有認知障礙。」他手術前原本已放棄玩網絡遊戲「文明帝國VI」(Civilization VI)，所幸Neuralink團隊「給我恢復玩遊戲的能力，還讓我一連玩了8個小時」。他說，試過連續8小時上網下棋，玩至裝置沒電，還自行控制電腦，上網看書，學日文和法文。 甚麼是 Neuralink晶片植入手術？ Neuralink這項手術以微創方式把無線充電的晶片，植入大腦中控制運動意圖的區域，記錄大腦訊號，再以無線方式將訊號傳送至負責解讀的電腦程式，植入者便能透過意念控制電腦。美國食品及藥物管理局(FDA)去年批准Neuralink將晶片植入腦部的人體試驗，公司於9月招募志願者。

志願者：技術並不完美 談及對這創新技術的體驗時，阿博直言它「並不完美」，且「遇到一些問題」，但「我不希望大家認為這就是旅程的終點，還有很多工作要做，但這已經改變了我的人生」。 美國國家衛生研究院前神經工程學計劃總監路德維格(Kip Ludwig)認為，Neuralink所展示的並非一項「突破」，「現在仍處於(晶片)植入後極為初期的階段，Neuralink和受試者都需要大量學習，以最大程度地提高可實現的控制資訊量」。 馬斯克的宏願 儘管如此，路德維格指出，這對有需要的病人來說仍是一項正面的發展，因為他們可透過植入晶片來操控電腦，「這確實是很好的開端」。