膠紙封嘴嘔吐物致窒息 亞裔婦與夫虐死3歲女囚終身 恐怖對話庭上曝光

德國一對夫婦連續多日虐待年僅3歲的女兒，更把她綁起留在地牢內，再將她封咀，最終女兒被自己的嘔吐物導致窒息致死。夫婦之後棄屍河裡，再報警稱女兒意外溺斃，但逃不過警方法眼，夫婦日前被判囚終身，據報他們極度仇恨女兒，二人相關的短訊對話在庭上曝光，令人不寒而慄。
案發在去年10月，一名3歲女童的遺體，在萊茵河—黑爾訥運河(Rhine-Herne canal)被發現，距離涉案的40歲男子Sascha Wensing和同齡亞裔妻子Maja位於丁斯拉肯(Dinslaken)的寓所不遠。
二人被捕後供稱，女兒死前6日被困在家中地牢內。庭上曝光的短訊對話顯示，夫婦因憎恨女兒而合謀殺害她。
男被告指女兒「已有窒息徵狀，我期待明天」
其中女被告Maji曾說︰「那個蠢才混蛋浪費我們時間。她令我憤怒，她搞砸一切。我再也忍受不了她」，男被告Sascha回答︰「我已經再綁起她，她腿上綁著膠帶，動不了。她是個大混蛋」。夫婦接著詳細討論如何將封住女兒的咀，據報二人的對話反映了她可能會因此窒息，女被告說︰「把她的嘴黏住，然後出去」，男被告回答說︰「已有窒息徵狀……我期待明天」。在女兒死亡後，男被告隨即把她丟入河中，然後報警稱發生意外，但化驗結果顯示女童生前有明顯受虐痕跡，而且肺中有嘔吐物。
檢察官在庭上表示，「受害者多次(在受虐期間)遭受強烈的死亡恐懼。她在極大創傷下死亡——每個肺泡裡都有嘔吐物」。法官在杜伊斯堡地區法院宣判時，嚴厲譴責砍被告，斥其行為太過可惡，必須判處最高刑罰，即終身監禁，據報兩被告最少要服刑25年。