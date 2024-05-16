膠紙封嘴嘔吐物致窒息 亞裔婦與夫虐死3歲女囚終身 恐怖對話庭上曝光

德國一對夫婦連續多日虐待年僅3歲的女兒，更把她綁起留在地牢內，再將她封咀，最終女兒被自己的嘔吐物導致窒息致死。夫婦之後棄屍河裡，再報警稱女兒意外溺斃，但逃不過警方法眼，夫婦日前被判囚終身，據報他們極度仇恨女兒，二人相關的短訊對話在庭上曝光，令人不寒而慄。

案發在去年10月，一名3歲女童的遺體，在萊茵河—黑爾訥運河(Rhine-Herne canal)被發現，距離涉案的40歲男子Sascha Wensing和同齡亞裔妻子Maja位於丁斯拉肯(Dinslaken)的寓所不遠。

二人被捕後供稱，女兒死前6日被困在家中地牢內。庭上曝光的短訊對話顯示，夫婦因憎恨女兒而合謀殺害她。