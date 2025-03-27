臘腸狗荒野走失近500天變求生高手　飼主驚嘆：以前寵牠如小公主(有片)

澳洲一名女子前年到著名自然旅遊勝地袋鼠島(Kangaroo Island)度假，還帶著體重不到4公斤的臘腸狗愛犬同行，詎料愛犬在營地走失，至今近500天，直至近日有人在荒野發現狗狗的蹤影，但對人車驚覺性甚高，就連經驗豐富的動保團體一時三刻也未能捕捉，飼主對此感到難以置信，驚嘆以前寵牠如小公主，寸步不離，現時不但在生，還變成求生高手。

綜合報道，澳洲女子Georgia Gardner於2023年11月，帶同愛犬「Valerie」和男友，從新南威爾斯到袋鼠島露營，期間Valerie從營地逃脫失去影蹤。Georgia與男友隨即向當地人求助，但搜尋整整一個星期都找不到Valerie，Georgia只能放棄回家。直至近日，有人在荒野看到帶著頸圈的小狗並拍下影象，亦很快被人認出是失蹤近500天的Valerie。動物保護組織立即出動義工救援，詎料Valerie一看到人類或汽車靠近就狂奔，就連義工都說：「根本捉不到牠」。Valerie出沒的地點距離牠當年失蹤的營地大約15公里，義工隨後架設多部CCTV和陷阱希望能誘捕牠。