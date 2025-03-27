臘腸狗荒野走失近500天變求生高手　飼主驚嘆：以前寵牠如小公主(有片)

澳洲一名女子前年到著名自然旅遊勝地袋鼠島(Kangaroo Island)度假，還帶著體重不到4公斤的臘腸狗愛犬同行，詎料愛犬在營地走失，至今近500天，直至近日有人在荒野發現狗狗的蹤影，但對人車驚覺性甚高，就連經驗豐富的動保團體一時三刻也未能捕捉，飼主對此感到難以置信，驚嘆以前寵牠如小公主，寸步不離，現時不但在生，還變成求生高手。
綜合報道，澳洲女子Georgia Gardner於2023年11月，帶同愛犬「Valerie」和男友，從新南威爾斯到袋鼠島露營，期間Valerie從營地逃脫失去影蹤。Georgia與男友隨即向當地人求助，但搜尋整整一個星期都找不到Valerie，Georgia只能放棄回家。直至近日，有人在荒野看到帶著頸圈的小狗並拍下影象，亦很快被人認出是失蹤近500天的Valerie。動物保護組織立即出動義工救援，詎料Valerie一看到人類或汽車靠近就狂奔，就連義工都說：「根本捉不到牠」。Valerie出沒的地點距離牠當年失蹤的營地大約15公里，義工隨後架設多部CCTV和陷阱希望能誘捕牠。
專家：所有的狗狗都足智多謀
Valerie在生的消息亦傳到Georgia耳中，她覺得難以置信：「這簡直太瘋狂了！」並指，以前寵愛Valerie就如小公主，亦與牠幾乎寸步不離，沒想到愛犬竟變成野外求生高手，直呼：「真是不可思議」。
救援義工揣測，Valerie大概在水庫附近喝水，撿拾被路殺的野生動物屍體充飢。悉尼大學的獸醫系教授Paul McGreevy則說，所有的狗狗都足智多謀，善於伺機求生，臘腸狗也不例外。雖然牠可能不適應澳洲的叢林生活，但只要找到水源、食物，還有禦寒的地點，就能生存。