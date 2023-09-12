臥床多年29歲女植物人離奇誕嬰 嚇哭女護士 變態男護士被捕 案發片段首曝光(有片)

美國一宗發生在2018年的植物人誕嬰奇案，震撼全球，一名臥床26年、案發時29歲的女植物人，竟突然誕下男嬰。經DNA檢測後，驚揭「經手人」是院內一名男護士。男護士其後被判監10年，近日有傳媒根據當地的《資訊自由法》取得當日調查案件的警員隨身攝錄機片段，可見負責照顧女事主的一名女護士，發現女事主突然誕嬰時，嚇得哭了起來，不知所措。 案發在亞利桑那州鳳凰城一間有逾50年歷史的療養院Hacienda Healthcare 女事主是一名原住民，自幼因腦部問題導致行動、認知及視力下降，四肢無法正常活動亦無法交談，自3歲起處於植物人狀態，長期入住療養院。



植物人懷孕｜女護士換尿片 驚見嬰兒 首度曝光的警員隨身攝錄機片段顯示，發現女事主懷孕的女護士哭著供稱，「當我一看……見到嬰兒出世」。據報當日女護士替女事主更換尿片時，驚見這嚇人一幕，職員隨即報警，並向接線人員稱一直不知道該名體重約112磅的女事主懷孕。據報有前職員表示，「當她(女護士)打開尿片時，看見一個頭」，嬰兒起初無呼吸，但經搶救後無礙。 片段可見療養院當時陷入一片混亂。有到場警員問職員過去9個月所有的醫生、護士及訪客記錄，一名女護士答「只有女性護理人員」接觸過女事主，警員追問「沒有男性入過她房間嗎？」女護士答「是的」。 不過，警方之後強制院內所有男性員工驗DNA，終於揪出涉案者是當時36歲的男護士Nathan Sutherland，其出生於海地，於05年取得護士資格、11年起在涉案療養院工作。他於2019年罪成，判囚10年。案中男嬰到12月時便5歲，目前由母親的親屬照顧，至於女事主在案發後已轉院。