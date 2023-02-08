臨危不亂｜全球第二毒蛇鑽褲襠　澳女淡定繼續煲煙(有片)

常言道要臨危不亂，說話容易，但當危機發生時，又有多少人可以冷靜應對呢？澳洲1名女捕蛇專家在路邊休息時，一條蛇突然鑽到她雙腿下，同事一看卻認出那是有「全球第二毒蛇」稱號的東部棕蛇(Eastern Brown Snake)，然而她卻保持鎮定，一邊繼續吸煙一邊談笑風生，冷靜地讓蛇經過她的褲襠離開，驚險畫面在網路上瘋傳。

在昆士蘭州黃金海岸與布里斯本工作的24歲捕蛇專家Ayla Manson，被同事拍到在路邊休息時，一條致命毒蛇竟然鑽到她腿下，等到Ayla Manson發現時已經來不及跳開，因為一個不小心更可能會被咬傷。影片顯示，東部棕蛇靠近Ayla Manson後，還緩緩鑽到她的腿下，但她沒有第一時間彈起身，相反冷靜地留在原地，繼續吸煙與同事談天，在蛇移離Ayla Manson身邊後，她向蛇舉豎起了姆指。Ayla Manson表示，那條蛇當天早上在雪櫃後面被一間屋的屋主發現，他們前往現場捕捉後野放在附近樹叢，沒想到蛇在院子逗留時又遇上他們。