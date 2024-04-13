自來貓車禍現場湊熱鬧　消防員被萌翻直接收編

SMFR事後在臉書粉專幽默發文，指一隻橘貓出現在車禍現場，「即使人類已經控制住場面，但橘貓似乎堅持提供幫助；牠開始在現場閒晃，最後坐上救護車後座，但患者並不需要貓咪的幫助，我們也不需要牠幫忙開車去醫院。」

美國科羅拉多州的南地鐵消防救援中心（SMFR）在一次出動處理車禍現場時，遇到一隻愛湊熱鬧的流浪貓，牠不但不請自來，還大剌剌坐上消防救護車，好像一副也想幫忙的模樣，讓消防員都被萌翻。

SMFR事後在臉書粉專幽默發文，指一隻貓出現在車禍現場，「即使人類已經控制住場面，但貓似乎堅持提供幫助；牠開始在現場閒晃，最後坐上救護車後座，但患者並不需要貓咪的幫助，我們也不需要牠幫忙開車去醫院。」

儘管消防隊員非常感謝這隻貓的「協助」，但他們知道牠出現在高速公路上並不安全。最後他們決定將貓咪安置在籠子裡，然後把牠放在消防隊的一輛車裡，讓牠可以保持溫暖。