自來貓｜墨西哥總統府19隻貓列「固定資產」　聘專人照顧及御用獸醫(有片)

墨西哥總統府最近宣布，將生活在裡頭的19隻貓咪列為活的「固定資產」，這意味著政府有義務在未來一直照顧牠們，即使總統奧夫拉多爾(Lopez Obrador)卸任後也不影響。 座落在墨西哥城中心地帶的墨西哥總統府是建立在原住民蒙特蘇馬皇帝（Emperor Moctezuma）的宮殿遺址之上。大約在50年前，開始有流浪貓出現，牠們生活在園子裡的仙人掌和灌木叢中。

墨西哥總統笑言︰自來貓才是總統府主人 據《美聯社》報導，時至今日，總統府中有19隻貓在此生活，人們經常可以看到牠們在花園中或是建築物裡散步的身影。御用獸醫阿里亞斯（Jesús Arias）說：「自來貓可以進入宮殿的每個部分，包括參加會議、採訪，甚至在鏡頭前徘徊。」 這19隻貓還擁有自己的名字。墨西哥總統奧夫拉多爾(Lopez Obrador)曾經表示，這些貓才是總統府的主人，牠們經常在一些官方儀式上走在總統前面。