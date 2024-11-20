自助洗衣店偷女人T-back　男子疑羞愧留道歉信及錢(有片)

綜合報道，事發於上周一(11日)晚上約9時，一名頭戴鴨咀帽、口罩及身穿恤衫的男子在芭堤雅 Soi Paniad Chang 8 的一間自助洗衣店，在別人裝有衣物的籃子裡翻摷，將一條黑色內衣拿出並迅速收到褲袋，未幾洗衣店太子女步出，詢問男子甚麼事，男子冷靜回應在取自己的衣服，太子女未有懷疑。至凌晨約3時，男子折返店內，留下一個白色信封，被面裝有被盜的黑色女性T-back內褲、1,000泰銖和一張字條，過程全被CCTV拍攝。

女事主報警冀提醒尊重他人財產的重要性

報道指，男子在字條中對自己的行為表示深深的悔恨：「從今天的行為來看，我感到壓力很大，也很後悔。我的所作所為給別人帶來了麻煩，我真誠地向自助洗衣店老闆和店主道歉，補償損失是為了懲罰自己，吸取教訓。請原諒我，不要再起訴我。我會記住這個教訓，不再重蹈覆轍。」

雖然男子歸還贓物並表示致歉，但被盜內褲的女事主對其行為感到不安，因此到警局報案，自助洗衣店亦提供CCTV影片作為證據，女事主希望藉此能提醒人們個人責任和尊重他人財產的重要性。當地警方正調查事件。