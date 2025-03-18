自動販賣機低見10日圓飲品日本人也不敢買 商家爆破底價原因

日本自動販賣機的飲品過往通常售100日圓(約5港元)，隨著運輸、薪金和原料等成本上漲，現時每支加價至140至180日圓(7至9港元)。關西地區卻逆流而行，出現「激安自動販賣機」，超便宜售價引起傳媒關注；一支飲品50日圓(約2.6港元)，甚至有一台自動販賣機低見10日圓(約0.5港元)一支。價錢那麼平連當地人也心存懷疑不敢買，但其實這些破底價飲品有一蹺妙才賣得那麼便宜，就是快過期！
根據網媒マネーポストWEB報道，兵庫縣一名打工仔表示，見到主要裝設在關西地區的「Oideya自動販賣機」內各大飲品商的產品售50到80日圓(約2.6至4港元)，一開始有些猶豫，後來遇見負責人補貨，對方說是因為食用日期很近，所以才售那麼平。見到還有1個多月才過期，他便買了。記者查看了兵庫縣西宮市的自動販賣機，發現某大型飲品商的罐裝咖啡確實以每支50日圓的出售，也有飲品售70日圓和100日圓，明顯比一般自動販賣機便宜。價格標籤上亦標示了「今日推薦」、「售完即止」等字眼。
日本自動販賣機｜批發商促銷快過期飲品
報道指，管理這些自動販賣機的「大阪地卵」社長釜坂晃司表示，其公司主要批發雞蛋、食品、飲料和冷凍食品。過去會將大量快到期商品賣給折扣商店，但由於與超市合併，折扣商店在10年前急遽減少，他遂決定透過販賣機售賣快過期飲品。為了吸引人買，他把價格設在50日圓。在店前擺放50日圓自動販賣機的餐廳負責人稱，他只是租地方給供應商，在夏天一天要補貨3次，因為天氣熱，大家買來便喝，快將到期也沒有問題。
價格設定這麼低，真的能賺錢嗎？釜坂指出，專營自動販賣機的企業，毛利率大都設定在50%左右。但他們作為批發商，毛利率設定為8%，因此在考慮到地點費用和人力成本後，只要毛利率比這稍高一點就好。另外，與其讓商品過期賣不出去，不如賺少些賣出去。
日本自動販賣機｜放置在高級住宅區反應理想
釜坂還有另一「秘招」，就是選擇在高級住宅區擺放「激安自動販賣機」，出乎意料銷售情況十分理想。他在被稱為北攝和阪神的高級住宅區，設置約350台自動販賣機。釜坂透露，在物價越高的地方，廉價商品就越受歡迎。他指，與其加入價格戰，不如在價格高的地區宣傳自己的低價，這樣銷售量會更好。此外，他們也會在販賣的商品旁標示「今日推薦商品」、「即將售完，快買」等標語，吸引客人購買。