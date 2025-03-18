自動販賣機低見10日圓飲品日本人也不敢買 商家爆破底價原因

日本自動販賣機的飲品過往通常售100日圓(約5港元)，隨著運輸、薪金和原料等成本上漲，現時每支加價至140至180日圓(7至9港元)。關西地區卻逆流而行，出現「激安自動販賣機」，超便宜售價引起傳媒關注；一支飲品50日圓(約2.6港元)，甚至有一台自動販賣機低見10日圓(約0.5港元)一支。價錢那麼平連當地人也心存懷疑不敢買，但其實這些破底價飲品有一蹺妙才賣得那麼便宜，就是快過期！

根據網媒マネーポストWEB報道，兵庫縣一名打工仔表示，見到主要裝設在關西地區的「Oideya自動販賣機」內各大飲品商的產品售50到80日圓(約2.6至4港元)，一開始有些猶豫，後來遇見負責人補貨，對方說是因為食用日期很近，所以才售那麼平。見到還有1個多月才過期，他便買了。記者查看了兵庫縣西宮市的自動販賣機，發現某大型飲品商的罐裝咖啡確實以每支50日圓的出售，也有飲品售70日圓和100日圓，明顯比一般自動販賣機便宜。價格標籤上亦標示了「今日推薦」、「售完即止」等字眼。