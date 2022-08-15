自投羅網｜忘記自己被通緝　男子不滿薯條凍報警反被捕(有片)

美國喬治亞州一名男子於5年前因涉及一宗謀殺案而被通緝，但可能事隔多年，竟忘記自己是通緝犯，早前因為不滿連鎖快餐店的薯條已凍，與店員發生口角，更報警投訴，直至警方到場調查事件時，該男子才突然拔腿就跑，最終被警方制服。

亞特蘭大憲法報(The Atlanta Journal-Constitution)報道，現年24歲的Antoine Sims於5日與未婚妻到喬治亞州一間麥當勞用餐，由於他們使用的自動點餐機發生故障，沒有提供訂單號碼與收據。當他們獲知到櫃檯取餐時，發現薯條已冷掉。Antoine Sims要求店員給他一份新的薯條，但遭拒絕，因此氣得報警。店員表示，Antoine Sims很吵並威脅說「你最好給現炸的薯條」，加上Antoine Sims腳上還帶著腳鐐，顯然處於緩刑，因此要求Antoine Sims離開餐廳及永遠不要再來。

警方接報到場後，向Antoine Sims表示他不能再到餐廳並要求他簽署一份確認書，Antoine Sims好像如夢初醒，心虛問自己是否被捕，並拒絕靠近警員和簽署文件。當一名警員接近Antoine Sims時，Antoine Sims突然拔腿狂奔，最後警方以電槍將他擊倒在地，待增援到達進行拘捕。