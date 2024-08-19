自民黨黨魁選預料將有11人競爭 小林鷹之今召開記者會正式宣布參選

下個月日本自民黨即將舉行黨魁選舉，包括前幹事長石破茂、前首相小泉純一郎的兒子小泉進二郎、外務大臣上川陽子等人都有意角逐大位，而前經濟安保擔當大臣小林鷹之也預計在19日下午召開記者會，宣布參選。

選舉大亂鬥

自民黨黨魁選舉可以用大亂鬥來形容，目前為止預計屆時可能有11名候選人。由於自民黨黨魁選舉需要有20名推薦者，儘管許多人都表達出積極的意願，但前經濟安保大臣小林鷹之聲稱他已找到提名所需的20名推薦人，預計召開參選記者會，而這也使得他取得先機，成為首位正式宣布參選的候選人。

49歲的小林鷹之在這次黨魁選舉的「世代革新」議題中，受到中生代和年輕人很高的期望。消息人士透露，小林鷹之可能會著重在對經濟、外交、安全、修憲等議題的看法，並呼籲政黨改革。