自民黨黨魁選預料將有11人競爭　小林鷹之今召開記者會正式宣布參選

下個月日本自民黨即將舉行黨魁選舉，包括前幹事長石破茂、前首相小泉純一郎的兒子小泉進二郎、外務大臣上川陽子等人都有意角逐大位，而前經濟安保擔當大臣小林鷹之也預計在19日下午召開記者會，宣布參選。
選舉大亂鬥
自民黨黨魁選舉可以用大亂鬥來形容，目前為止預計屆時可能有11名候選人。由於自民黨黨魁選舉需要有20名推薦者，儘管許多人都表達出積極的意願，但前經濟安保大臣小林鷹之聲稱他已找到提名所需的20名推薦人，預計召開參選記者會，而這也使得他取得先機，成為首位正式宣布參選的候選人。
49歲的小林鷹之在這次黨魁選舉的「世代革新」議題中，受到中生代和年輕人很高的期望。消息人士透露，小林鷹之可能會著重在對經濟、外交、安全、修憲等議題的看法，並呼籲政黨改革。
推薦人選
除了小林鷹之外，自民黨前幹事長石破茂也表示自己接近確定20名推薦人選，目前正在進行最後確認，最早會在本周宣佈參選。
而外務大臣上川陽子則表示，「我收到了很多人的鼓勵的話，他們告訴我他們會支持我，我將成為第一位（女性）首相，我感受到了積極的回應。」不過上川也坦承尋找推薦人是一大挑戰。
競爭白熱化
其他像是官房長官林芳正、經濟安保大臣高市早苗等人也都陸續表態有意競選自民黨黨魁。隨著檯面上的人選越來越多，競爭也顯得越加白熱化。
自民黨黨魁選舉的公告以及投開票的日程等將在20日的選舉管理委員會會議上決定。
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