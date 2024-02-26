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國際
2024-02-26 10:21:00

自稱美軍男子在以駐美大使館外自焚　曾高呼「解放巴勒斯坦」(有片)

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自稱美軍男子在以駐美使館自焚，曾高呼「解放巴勒斯坦」。(X)

自稱美軍男子在以駐美使館自焚，曾高呼「解放巴勒斯坦」。(X)

一名自稱現役美國空軍的男子周日(25)在以色列駐美使館外大喊「解放巴勒斯坦」後引火自焚，因嚴重燒傷送院搶救，情況危殆。警方和特勤局仍在調查事件，暫未公布傷者身份及動機。

美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)報道，網上流傳一段視頻顯示，自焚男子身穿迷彩制服，在火光中高喊「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)，並自稱是現役美國空軍成員。警方表示，周日下午約1時獲報國際大道發生自焚事件，消防局出動救援，並在到場1分鐘後將火撲滅。該名男子隨後被送往附近醫院，目前由於嚴重燒傷情況危殆。美國空軍發言人回應尚未確認男子身分。

該名男子隨後被送往附近醫院，目前由於嚴重燒傷情況危殆。(X)

該名男子隨後被送往附近醫院，目前由於嚴重燒傷情況危殆。(X)

鏡報：自焚男子稱行動為抗議種族滅絕

警方表示，由於一輛可疑車輛可能與自焚男子有關，因此爆炸物處理小組也到場待命，所幸隨後並未發現任何危險爆炸物。以色列大使館發表聲明表示，使館人員安全。

英國《鏡報》(The Mirror)報道，有消息指自焚者事前曾向媒體發電郵，稱行動為抗議以色列在加沙進行「種族滅絕」，並會在Twitch上進行直播。

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