自稱美軍男子在以駐美大使館外自焚　曾高呼「解放巴勒斯坦」(有片)

一名自稱現役美國空軍的男子周日(25日)在以色列駐美使館外大喊「解放巴勒斯坦」後引火自焚，因嚴重燒傷送院搶救，情況危殆。警方和特勤局仍在調查事件，暫未公布傷者身份及動機。
美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)報道，網上流傳一段視頻顯示，自焚男子身穿迷彩制服，在火光中高喊「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)，並自稱是現役美國空軍成員。警方表示，周日下午約1時獲報國際大道發生自焚事件，消防局出動救援，並在到場1分鐘後將火撲滅。該名男子隨後被送往附近醫院，目前由於嚴重燒傷情況危殆。美國空軍發言人回應尚未確認男子身分。
鏡報：自焚男子稱行動為抗議種族滅絕
警方表示，由於一輛可疑車輛可能與自焚男子有關，因此爆炸物處理小組也到場待命，所幸隨後並未發現任何危險爆炸物。以色列大使館發表聲明表示，使館人員安全。
英國《鏡報》(The Mirror)報道，有消息指自焚者事前曾向媒體發電郵，稱行動為抗議以色列在加沙進行「種族滅絕」，並會在Twitch上進行直播。
#BREAKING | A man set himself on fire in front of the Israeli embassy in Washington DC pic.twitter.com/EpM2tOf34h— Breaking news 24/7 (@aliifil1) February 25, 2024