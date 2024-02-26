自稱美軍男子在以駐美大使館外自焚　曾高呼「解放巴勒斯坦」(有片)

自稱美軍男子在以駐美使館自焚，曾高呼「解放巴勒斯坦」。(X)

一名自稱現役美國空軍的男子周日(25日)在以色列駐美使館外大喊「解放巴勒斯坦」後引火自焚，因嚴重燒傷送院搶救，情況危殆。警方和特勤局仍在調查事件，暫未公布傷者身份及動機。

美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)報道，網上流傳一段視頻顯示，自焚男子身穿迷彩制服，在火光中高喊「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)，並自稱是現役美國空軍成員。警方表示，周日下午約1時獲報國際大道發生自焚事件，消防局出動救援，並在到場1分鐘後將火撲滅。該名男子隨後被送往附近醫院，目前由於嚴重燒傷情況危殆。美國空軍發言人回應尚未確認男子身分。