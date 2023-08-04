自稱「中國公安」電話騙案頻生　日本警察製簡體字版單張提醒留學生

日本近期發生多宗中國留學生，被欺詐電話聲稱是「中國公安」所騙，要偽裝被他們被綁架，要求中國家人支付贖金。日本警視廳為此，製作了中文簡體及日文版的傳單，提醒中國留學生小心。 日本警視廳表示，近期有中國留學生，接到自稱是「中國公安局」的電話騙案，警視廳相信有關詐騙電話，背後可能有來自中國的詐騙集團操縱，正與中國大使館合作加強警誡。

要學生假扮被綁架索贖金 在今年6月28日，新宿一間日語學校表示收到報告，指一名女學生被綁架，並向其在中國的父母要求贖金，學校於是代為報警。其後透過女生的電話記錄查到其身在位置後，發現有關的女生。女生之後向警察透露，自己收到聲稱來自中國的公安局來電，指她的銀行戶口有不當的交易，要求女生支付保證金以取消有關的追捕令。 電話更向女生表示，如果無法交出金額，可以由父母代付，故此自編自導綁架事件。女生之後按騙徒指示，偽裝成被襲擊以及綑綁自己的手腳拍照，以騙父母遭到綁架，向父母索取30萬人民幣，據報女生的父母已支付了有關的款項。