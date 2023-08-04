自稱「中國公安」電話騙案頻生　日本警察製簡體字版單張提醒留學生

日本近期發生多宗中國留學生，被欺詐電話聲稱是「中國公安」所騙，要偽裝被他們被綁架，要求中國家人支付贖金。日本警視廳為此，製作了中文簡體及日文版的傳單，提醒中國留學生小心。
日本警視廳表示，近期有中國留學生，接到自稱是「中國公安局」的電話騙案，警視廳相信有關詐騙電話，背後可能有來自中國的詐騙集團操縱，正與中國大使館合作加強警誡。
要學生假扮被綁架索贖金
在今年6月28日，新宿一間日語學校表示收到報告，指一名女學生被綁架，並向其在中國的父母要求贖金，學校於是代為報警。其後透過女生的電話記錄查到其身在位置後，發現有關的女生。女生之後向警察透露，自己收到聲稱來自中國的公安局來電，指她的銀行戶口有不當的交易，要求女生支付保證金以取消有關的追捕令。
電話更向女生表示，如果無法交出金額，可以由父母代付，故此自編自導綁架事件。女生之後按騙徒指示，偽裝成被襲擊以及綑綁自己的手腳拍照，以騙父母遭到綁架，向父母索取30萬人民幣，據報女生的父母已支付了有關的款項。
有女生被要求僅穿內衣
警視廳透露，類似案件在7月起頻生，單在東京至少還有6宗。當中更試過一日就發生兩宗，而且同樣是聲稱被綁架，涉及10至20多歲的女子，有些更要求受害女生僅穿內衣拍照。警視廳指，有些學生完全相信了騙徒的說話，即使警察向他們表示是詐騙案，也需要花一段時間解釋，警方指他們因此成為騙徒向其父母提款的工具。
警視廳又表示，騙徒會使用隱密度高的Telegram作為通訊工具，以避過中國及日本當局的追查。中國大使館就表示：「利用公安職員的名義，要求付款的都是詐騙。」而警視廳就向日語學校及大學，派發有關的傳單，呼籲中國留學生警惕。