自衛隊訓練場槍擊2死1傷 18歲準隊員被捕︰想殺教官

日本岐阜市陸上自衛隊日野基本射擊場發生槍擊案，造成最少2死1傷，包括兩名教官，事件震驚全國。行兇者是一名18歲自衛隊候補生，持自動步槍朝同袍開火。他旋即被捕，並供稱其目標是一名52歲教官。
事發於昨早約9時，警方接報指有人受傷，而傷者並非平民，多名消防員及救護車隨即駛入該個室內射擊場。當局指開槍者是一名18歲陸上自衛隊的自衛官候補生，原定接受3個月訓練後正式成為隊員。案中兩名死者分別為52歲及25歲的教官，傷者則為一名25歲自衛隊員。
日本放送協會報道，槍手向警方供稱上述52歲教官是其目標，並稱他槍擊了一名站在他和教官之間、阻擋他去路的人，但指對其「沒有恨意」，本來不打算殺他。據稱當時他共開了8槍，另據報槍械訓練期間，所有進入射擊場的人員都會穿上防彈背心。
附近店舖職員︰有隊員表現焦急想借AED
該訓練場位於JR岐阜站東北面，附近有住宅區和大學等，由位於名古屋市的第10師團管理，用作練習自動步槍等槍械。射擊場的一間店舖員工憶述，昨晨約9時半有「臉色蒼白，非常焦急」的自衛隊成員到店，詢問是否有用作急救的自動體外心臟去顫器(AED)，店員之後代為在附近社區中心借用。另有居民說，看到有自衛隊成員在建築物外面擁抱哭泣，指自己在該區住了數十年，從未見過這景象；另有居民稱曾聽到有自衛隊員大叫，以為發生火警。
日本官房長官松野博一表示，因警方已著手調查，無法透露太多細節，但強調這種事「絕不應發生」。防衛大臣濱田靖一則稱會就事件承擔責任，向國民致歉，並向死者家人致哀。陸上自衛隊幕僚長森下泰臣則表示，將成立委員會調查事件，「在一個負責處理武器的組織中，這種事絕不能發生。」