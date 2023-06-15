自衛隊訓練場槍擊2死1傷 18歲準隊員被捕︰想殺教官

日本岐阜市陸上自衛隊日野基本射擊場發生槍擊案，造成最少2死1傷，包括兩名教官，事件震驚全國。行兇者是一名18歲自衛隊候補生，持自動步槍朝同袍開火。他旋即被捕，並供稱其目標是一名52歲教官。

事發於昨早約9時，警方接報指有人受傷，而傷者並非平民，多名消防員及救護車隨即駛入該個室內射擊場。當局指開槍者是一名18歲陸上自衛隊的自衛官候補生，原定接受3個月訓練後正式成為隊員。案中兩名死者分別為52歲及25歲的教官，傷者則為一名25歲自衛隊員。

日本放送協會報道，槍手向警方供稱上述52歲教官是其目標，並稱他槍擊了一名站在他和教官之間、阻擋他去路的人，但指對其「沒有恨意」，本來不打算殺他。據稱當時他共開了8槍，另據報槍械訓練期間，所有進入射擊場的人員都會穿上防彈背心。