自閉症｜全球首名自閉症患者逝世 擁絕對音感超強心算能力 逾80年前一封信成診斷關鍵(有片)

自閉症特徵包括說話能力發展遲緩、難以與他人溝通及相處、行為重複、過分固執及興趣異常狹窄等。現今大部分人相信都對這些自閉症略有所聞，但在上世紀三十年代，這些症狀曾令專家大惑不解，直至美國有醫生將歸納成自閉症。居於密西西比州的男童特里普萊特(Donald G.Triplett)被稱為自閉症「首個病例」(Case 1)，他上月因癌症逝世，終年89歲，其人生及獨特才能，包括絕對音感、記憶力高超、心算速度快過計數機等，多年來屢受談論。

特里普萊特的事跡早見於書籍、紀錄片及無數醫學期刊。他生於密州偏遠小鎮福雷斯特(Forest)，父親是福雷斯特銀行(Bank of Forest)主要股東。特里普萊特在該銀行工作了65年，銀行高層憶述同事都叫特里普萊特做「阿Don」，「Don是個非常獨特的個體……他總是令事情變得有趣」，「他沉浸在自己的世界裡，但若你給他兩個、 三位數的數字，他會快過你用計算機算出來。」特里普萊特的侄子說︰「我從小已認識他……他是個讓人愉快的人。每次和他一起，他總會令你面露笑容。」