自閉症｜全球首名自閉症患者逝世 擁絕對音感超強心算能力 逾80年前一封信成診斷關鍵(有片)

自閉症特徵包括說話能力發展遲緩、難以與他人溝通及相處、行為重複、過分固執及興趣異常狹窄等。現今大部分人相信都對這些自閉症略有所聞，但在上世紀三十年代，這些症狀曾令專家大惑不解，直至美國有醫生將歸納成自閉症。居於密西西比州的男童特里普萊特(Donald G.Triplett)被稱為自閉症「首個病例」(Case 1)，他上月因癌症逝世，終年89歲，其人生及獨特才能，包括絕對音感、記憶力高超、心算速度快過計數機等，多年來屢受談論。
特里普萊特的事跡早見於書籍、紀錄片及無數醫學期刊。他生於密州偏遠小鎮福雷斯特(Forest)，父親是福雷斯特銀行(Bank of Forest)主要股東。特里普萊特在該銀行工作了65年，銀行高層憶述同事都叫特里普萊特做「阿Don」，「Don是個非常獨特的個體……他總是令事情變得有趣」，「他沉浸在自己的世界裡，但若你給他兩個、 三位數的數字，他會快過你用計算機算出來。」特里普萊特的侄子說︰「我從小已認識他……他是個讓人愉快的人。每次和他一起，他總會令你面露笑容。」
自閉症症狀｜1938年醫生初接觸感困惑
特里普萊特年幼時已顯示出與人交往有困難及驚人的記憶力，令父母不知所措，曾於1937年將他進入政府院舍，一年後將他接回家，帶他到巴爾的摩約翰霍普金斯醫院，接受奧地利兒童精神病學家康納(Leo Kanner)檢查，康納對5歲的特里普萊特的症狀，困惑不已。之後他曾多次為特里普萊特看診，直至1943年，康納發現他有10個兒童病例，症狀跟特里普萊特相似，隨即發表論文《情感接觸的自閉障礙》(Autistic Disturbances of Affective Contact)，稱連同特里普萊特的8男3女，患有「幼兒自閉症」(early infantile autism)。特里普萊特被診斷為自閉症的關鍵，據報是一封由其父母所寫、長22頁的信。信中描述了他的才能和行為，至今仍是研究自閉症的主要參考文件。