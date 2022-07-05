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國際
2022-07-05 21:17:29

自食其果？俄羅斯山寨麥當勞漢堡發霉有蟲腳 薯條又……(多圖)

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民眾上載照片，可見漢堡包有大片霉漬。(互聯網)

民眾上載照片，可見漢堡包有大片霉漬。(互聯網)

侵略他國的後果？俄羅斯入侵烏克蘭後，為配合制裁，多國企業紛紛撤出俄羅斯，其中麥當勞全面撤離，今年5月把所有分店的經營權轉售予當地企業。為彌補民眾在西方快餐飲食的缺失，當地企業在6月即火速重開分店讓他們「頂癮」。新連鎖快餐店取名「Vkusno & Tochka(就是這樣美味)，在莫斯科及周邊地區便開了50間分店，可是，有民眾投訴其食物質素差劣。

人氣電視女星Ksenia SobchakTelegram頻道發文指，「Vkusno & Tochka賣發霉漢堡」，其中幾間分店有食客投訴漢堡包的麵包發霉，更有人在漢堡裡發現昆蟲腳。Ksenia直言該快餐店似乎未能達到麥當勞的水準，至少在產品質素控制方面，她一天內至少接到3個有關漢堡發霉的投訴。

據悉，接收麥當勞餐廳後，Vkusno & Tochka曾承諾「保持質素，甚至做得更好」。Ksenia上載多張發霉的照片，並留言寸爆：「朋友們，看看這些，你們無需再落毒害人了。」

另有民眾發現漢堡上有霉斑。(互聯網)

另有民眾發現漢堡上有霉斑。(互聯網)

漢堡上有霉斑，令人噁心。(互聯網)

漢堡上有霉斑，令人噁心。(互聯網)

食物「加料」

發霉漢堡只是其中一環，其他人還投訴芝士漢堡無肉，以及分店用過期芝士醬等。有人認為，薯條同麥當勞的比，是「冇得比」，是「悲哀」。有人則上載食物裡發現昆蟲腳的照片。

投訴歸投訴，Vkusno & Tochka行政總裁Oleg Paroev表示，已計劃今年9月重開全國所有850間前麥當勞分店。

食物中發現昆蟲腳。(互聯網)

食物中發現昆蟲腳。(互聯網)

食物中有昆蟲腳，恐怖。(互聯網)

食物中有昆蟲腳，恐怖。(互聯網)

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