自駕遊注意｜美漢南非自駕遊 被GPS導航去謀殺之城 差啲冇命

到外國自駕遊要小心……美國康湼狄格州55歲男子菲謝爾(Walter Fischel)本月3日到南非開普敦機場租車自駕遊，打算前往南部沿岸城市赫曼紐斯(Hermanus)，根據GPS建議選了一條前往當地的「最近路線」，詎料竟駛進南非國內犯罪率最高的「謀殺之城」尼揚加(Nyanga)。

選GPS建議的最短路線

菲謝爾表示，當時選擇了看來最短的路線，而不是一般的公路，因為公路會塞車，結果駛到尼揚加附近時，覺得街道看來不同，當他停車觀察路線時，路邊突然出現4名男子，衝到他車前。4人開門闖入車廂，他便立即伸手去拿槍，並阻止他們開槍，混亂間，他臉部中槍流血。