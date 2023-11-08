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國際
2023-11-08 14:00:02

自駕遊注意｜美漢南非自駕遊 被GPS導航去謀殺之城 差啲冇命

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菲謝爾在醫院病榻上受訪。(互聯網)

菲謝爾在醫院病榻上受訪。(互聯網)

到外國自駕遊要小心……美國康湼狄格州55歲男子菲謝爾(Walter Fischel)本月3日到南非開普敦機場租車自駕遊，打算前往南部沿岸城市赫曼紐斯(Hermanus)，根據GPS建議選了一條前往當地的「最近路線」，詎料竟駛進南非國內犯罪率最高的「謀殺之城」尼揚加(Nyanga)

選GPS建議的最短路線

菲謝爾表示，當時選擇了看來最短的路線，而不是一般的公路，因為公路會塞車，結果駛到尼揚加附近時，覺得街道看來不同，當他停車觀察路線時，路邊突然出現4名男子，衝到他車前。4人開門闖入車廂，他便立即伸手去拿槍，並阻止他們開槍，混亂間，他臉部中槍流血。

菲謝爾在醫院病榻上受訪，憶述險死經歷時猶有餘悸，「他們搶走我的旅行袋，把我留在現場就走了，我從口裡吐出幾隻牙和子彈，不知道為何仍能說話」。他其後被救護車送到附近醫院，並向醫護人員講述受傷經過。

菲謝爾在醫院病榻上受訪。(互聯網) 菲謝爾嘴部被子彈射傷。(互聯網) 菲謝爾嘴部被子彈射傷。(互聯網) 菲謝爾於開普敦醫院留醫。(互聯網) 醫生講述菲謝爾的傷勢。(互聯網) 尼揚加有「謀殺之城」惡名。(互聯網) 尼揚加有「謀殺之城」惡名。(互聯網) 尼揚加有「謀殺之城」惡名。(互聯網) 尼揚加有「謀殺之城」惡名。(互聯網)

醫生：佢差少少就冇命

結果菲謝爾下顎骨折、臉上留有彈孔，送抵醫院後仍流血不止，由於傷勢太重，地方醫院無法治療，又被緊急送到開普敦的綜合醫院，這樣才能保住性命。

醫生說，中彈位置距離菲謝爾的頸動脈和腦部只有幾厘米，如果再近一些，便性命堪堪慮。經治療後，菲謝爾現在復原情況良好，他慶幸自己大難不死。

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