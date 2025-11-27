臭氧層復原進度超出預期 南極破洞錄得1992年以來第五小記錄

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與美國太空總署（NASA）最新報告指出，2025年南極上空的臭氧洞是自1992年觀測以來的第五小記錄，顯示禁止使用破壞臭氧層化學物質的國際協議正發揮成效。

《Axios》11月25日報道，報告強調，1987年簽署的《蒙特利爾議定書》及其後續修正案對控制破壞臭氧層的化學物質產生了積極影響，臭氧層正逐步恢復。臭氧層位於距地表9至22英里的平流層，能保護地球生物免受太陽有害紫外線輻射。臭氧層耗損會增加到達地表的UVB含量，影響植物、海洋生態系統，並可能導致非黑色素瘤皮膚癌。