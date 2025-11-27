臭氧層復原進度超出預期 南極破洞錄得1992年以來第五小記錄

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與美國太空總署（NASA）最新報告指出，2025年南極上空的臭氧洞是自1992年觀測以來的第五小記錄，顯示禁止使用破壞臭氧層化學物質的國際協議正發揮成效。
《Axios》11月25日報道，報告強調，1987年簽署的《蒙特利爾議定書》及其後續修正案對控制破壞臭氧層的化學物質產生了積極影響，臭氧層正逐步恢復。臭氧層位於距地表9至22英里的平流層，能保護地球生物免受太陽有害紫外線輻射。臭氧層耗損會增加到達地表的UVB含量，影響植物、海洋生態系統，並可能導致非黑色素瘤皮膚癌。
破洞比最差時期縮小約三成
今年臭氧耗損季節高峰期（9月7日至10月13日），臭氧洞平均範圍約為723萬平方英里，相當於美國本土面積的兩倍。臭氧洞在9月9日達到全年最大單日範圍883萬平方英里，比有史以來觀測到的最大臭氧洞小約30%。
NOAA全球監測實驗室資深科學家蒙斯卡（Stephen Montzka）指出，自2000年左右達到峰值以來，南極平流層中的臭氧消耗物質水平已下降約三分之一。
紐西蘭坎特伯雷大學副教授雷維爾（Laura Revell）稱《蒙特利爾議定書》是「迄今為止最有效的環境條約之一」。她解釋：「通過這一機制，破壞臭氧的氣體已被逐步淘汰，這是雙贏的結果，因為破壞臭氧的氣體往往也是非常有效的溫室氣體。」
雷維爾強調，如果人類繼續以1970年代和1980年代初的速度排放破壞臭氧層的氣體，到21世紀中葉整個臭氧層將幾乎完全被破壞。但現在，臭氧層正在恢復中。不過，她也提到科學家正在監測「臭氧恢復的新興威脅」，包括太空發射產業的快速發展。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章