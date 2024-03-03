熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-03-03 22:22:22

與丈夫騎電單車遊印度遭7男輪姦 西班牙網紅出PO淚控：以為會死 印警要求刪文

分享：
左圖：南達案發後上傳她臉部疼傷的照片，右圖：南達IG不乏性感照片。(互聯網)

左圖：南達案發後上傳她臉部疼傷的照片，右圖：南達IG不乏性感照片。(互聯網)

與丈夫騎重型電單車遊印度期間，在荒野遭7名青年輪姦的28歲西班牙女子，其身份曝光。傳媒報道，她名為南達(Nanda)，是一名網紅，與丈夫騎重型電單車環遊世界，卻在印度遭輪姦被迫中止旅程。南達事後拍片講述恐怖經歷，直言「當時以為自己會死」，惟印度警方卻以干擾調查為由要求刪PO

印度媒體NDTV報道，28歲的南達與64歲的丈夫於5年前開始騎重型電單車環遊世界，事發前已完成17萬公里路程，足跡遍布63國。不幸的是，南達與丈夫本月1日在印度東部賈坎德邦(Jharkhand)杜姆卡縣(Dumka)荒郊就地搭帳篷過夜，南達慘遭7名男子闖入輪姦，旅程因而被迫中斷。報道指，除了性侵，7名匪徒還把南達與丈夫打傷。

IG發限時動態講述案發經過

南達在IG擁有逾28萬粉絲，丈夫也有16萬人追蹤，事發後他們拍片上傳限時動態，可見兩人臉上滿是瘀傷，「我們發生了一些不希望在任何人身上發生的事，7名男子強姦了我」，「他們毆打我們，也搶走我們的東西，儘管不多，因為他們只想強姦我」。報道指，案發當日，夫婦倆騎重型電單車從孟加拉抵達印度東部賈坎德邦杜姆卡縣，紮營休息後打算前往比哈爾邦，再進入尼泊爾。

南達與丈夫騎重型電單車環遊世界，不時在IG上傳照片。(互聯網) 南達與丈夫騎重型電單車環遊世界，不時在IG上傳照片。(互聯網) 南達與丈夫騎重型電單車環遊世界，不時在IG上傳照片。(互聯網) 南達與丈夫案發後上傳受傷照片。(互聯網) 南達上傳臉部受疼傷照片。(互聯網) 南達指警方要求她刪除貼文，以免影響調查。(互聯網) 案發後，南達夫婦騎乘重型電單車，由警員開路。(互聯網) 案發後，南達夫婦騎乘重型電單車，由警員開路。(互聯網)

警方要求事主刪文

夫婦其後雙雙刪文，因為賈坎德邦警方要求他們不要干擾調查。南達刪片後再發一則黑底白字的限時動態說明，「警方要我刪除貼文，以免影響調查。我之後會再分享」，隨後再上傳一段她躺在病床上的影片，顯示她臉部紅腫、滿布瘀傷，「但這不是最痛的地方。我還以為我們會死，感謝上天，我們還活著」。夫妻倆事後被警方送到當地醫院治療，兩人沒有生命危險，但須留院接受觀察。

Ad Block

事件令賈坎德邦政府遭受外界猛烈抨擊，婦女團體質疑警方未能及時拘捕所有疑犯，7人中仍有3人逍遙法外。反對黨更要求將杜姆卡警察總監革職，並成立調查委員會追究責任。

全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖） 全球50大最美味麵包，中國燒餅、香港排包、法國長棍上榜，只列部份（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受