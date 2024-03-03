與丈夫騎電單車遊印度遭7男輪姦 西班牙網紅出PO淚控：以為會死 印警要求刪文

與丈夫騎重型電單車遊印度期間，在荒野遭7名青年輪姦的28歲西班牙女子，其身份曝光。傳媒報道，她名為南達(Nanda)，是一名網紅，與丈夫騎重型電單車環遊世界，卻在印度遭輪姦被迫中止旅程。南達事後拍片講述恐怖經歷，直言「當時以為自己會死」，惟印度警方卻以干擾調查為由要求刪PO。
印度媒體NDTV報道，28歲的南達與64歲的丈夫於5年前開始騎重型電單車環遊世界，事發前已完成17萬公里路程，足跡遍布63國。不幸的是，南達與丈夫本月1日在印度東部賈坎德邦(Jharkhand)杜姆卡縣(Dumka)荒郊就地搭帳篷過夜，南達慘遭7名男子闖入輪姦，旅程因而被迫中斷。報道指，除了性侵，7名匪徒還把南達與丈夫打傷。
IG發限時動態講述案發經過
南達在IG擁有逾28萬粉絲，丈夫也有16萬人追蹤，事發後他們拍片上傳限時動態，可見兩人臉上滿是瘀傷，「我們發生了一些不希望在任何人身上發生的事，7名男子強姦了我」，「他們毆打我們，也搶走我們的東西，儘管不多，因為他們只想強姦我」。報道指，案發當日，夫婦倆騎重型電單車從孟加拉抵達印度東部賈坎德邦杜姆卡縣，紮營休息後打算前往比哈爾邦，再進入尼泊爾。
警方要求事主刪文
夫婦其後雙雙刪文，因為賈坎德邦警方要求他們不要干擾調查。南達刪片後再發一則黑底白字的限時動態說明，「警方要我刪除貼文，以免影響調查。我之後會再分享」，隨後再上傳一段她躺在病床上的影片，顯示她臉部紅腫、滿布瘀傷，「但這不是最痛的地方。我還以為我們會死，感謝上天，我們還活著」。夫妻倆事後被警方送到當地醫院治療，兩人沒有生命危險，但須留院接受觀察。
事件令賈坎德邦政府遭受外界猛烈抨擊，婦女團體質疑警方未能及時拘捕所有疑犯，7人中仍有3人逍遙法外。反對黨更要求將杜姆卡警察總監革職，並成立調查委員會追究責任。