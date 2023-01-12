與人接觸增加　北海道上年度獵殺逾千棕熊創新高

日本北海道以及東北地方，仍不時有野生棕熊的出沒。而北海道當局公布，在2021年度當地獵殺的棕熊錄得1,056隻，是有記錄以來首次突破1,000隻。

北海道的應對棕熊辦公室表示，在北海道獵殺的棕熊日漸增加，在最近5年，每年都有逾800隻被殺，到2021年更再多126隻至1,056隻。而受棕熊所傷害的人數亦達到14人，當中4人死亡10人受傷，被熊破壞的農作物亦達到2.62億日圓（約1,779.5萬港元）。而隨着人口的增加，熊在住宅地區出沒的機會亦增加。

根據數字，去年共有9宗熊襲擊人類的案件，當中導致4死10傷，是自1962年有記錄以來首次超過10人。而農作物被破壞的數字亦每年上升，從1996年突破1億日圓之後，近4年都超過2億日圓。

獵人老化人才不足

北海道的職員指，今年的獵殺數字可能仍未見頂，未來仍有上升的機會。原因是人與熊的生活圈越來越接近，雙方的衝突亦將會增加，令被殺的熊數字持續上升。

當局指，雖然北海道在1966年曾在冬眠期間批准獵殺棕熊以控制熊的數量，不過之後因為有滅絕危機而在1990年取消有關行動。在之後的30年，熊的數字得以倍數上升，並且更習慣在接近人的地方生活。加上以往驅趕棕熊的獵人開始老化，未能培訓出新的獵人接手，也是原因。