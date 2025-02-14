與俄烏領袖商結束戰事 特朗普：普京同意立即啟動俄烏談判

俄烏戰事持續將近3年，美國總統特朗普周三先後與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基通電話，討論結束戰事。特朗普稱，美俄領袖同意立即啟動談判，並於短期內會面商討局勢，但他認為烏克蘭加入北約是不切實際，烏方也不太可能收回所有領土。另據報，中國官員曾向特朗普團隊提議舉行美俄峰會，商討結束戰事。

特朗普在其社交平台Truth Social表示，與普京的通話具成效，雙方同意當務之急是結束俄烏戰事的人命損失，美俄將立即啟動談判，他已指示國務卿、中情局局長等官員領導談判。防長海格塞斯早前指，烏克蘭加入北約以及收復2014年俄羅斯吞併克里米亞前的所有領土是不可行。對此，特朗普表示認同，但烏方仍可取回部分失地，「他們長期要求烏克蘭不能加入北約，我並沒異議」。特朗普其後受訪稱，他與普京同意互訪，「希望他來美國，我也會去俄羅斯，我們很可能在沙特阿拉伯(於展開新任期後)首次會面，看看能否取得若干成果」。克里姆林宮指，兩人通電話約1個半小時，討論多項議題。