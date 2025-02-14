與俄烏領袖商結束戰事 特朗普：普京同意立即啟動俄烏談判

俄烏戰事持續將近3年，美國總統特朗普周三先後與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基通電話，討論結束戰事。特朗普稱，美俄領袖同意立即啟動談判，並於短期內會面商討局勢，但他認為烏克蘭加入北約是不切實際，烏方也不太可能收回所有領土。另據報，中國官員曾向特朗普團隊提議舉行美俄峰會，商討結束戰事。
特朗普在其社交平台Truth Social表示，與普京的通話具成效，雙方同意當務之急是結束俄烏戰事的人命損失，美俄將立即啟動談判，他已指示國務卿、中情局局長等官員領導談判。防長海格塞斯早前指，烏克蘭加入北約以及收復2014年俄羅斯吞併克里米亞前的所有領土是不可行。對此，特朗普表示認同，但烏方仍可取回部分失地，「他們長期要求烏克蘭不能加入北約，我並沒異議」。特朗普其後受訪稱，他與普京同意互訪，「希望他來美國，我也會去俄羅斯，我們很可能在沙特阿拉伯(於展開新任期後)首次會面，看看能否取得若干成果」。克里姆林宮指，兩人通電話約1個半小時，討論多項議題。
美俄磋商 澤連斯基恐排除在外
特朗普隨後與澤連斯基通話，向他通報與普京對話內容，稱普京與澤連斯基一樣，都希望實現和平。澤連斯基稱與特朗普通話約1小時，形容是「有意義的對話」，雙方討論終止戰事的方法，並「談及實現和平的機會，討論我們在團隊層面合作的意願」。他又說，兩國正制定下一步行動，阻止俄方侵略，並確保持久和平。《華盛頓郵報》認為，特朗普與普京通話恐令烏克蘭如坐針氈，包括特朗普可能在排除澤連斯基下，很快與普京在沙特會談。《華爾街日報》引述消息報道，中方官員亦加入推動和談，最近幾周透過中間人向特朗普團隊建議舉行美俄峰會，處理烏克蘭問題；又認為即使澤連斯基不參與，也可照樣舉行。白宮回應指，任何討論烏克蘭未來的談判，沒有烏方參與都不可行。在北京，外交部指樂見美俄加強對話。
澤連斯基較早前指，計劃向俄羅斯提出進行土地交換以結束戰事，包括烏克蘭佔領的庫斯克州土地。克宮發言人培斯科夫回應指，俄方斷然拒絕交換土地的提議，稱「這是不可能的。俄羅斯不曾討論過交換領土，未來也不會」。烏軍去年8月發動閃電攻勢，控制庫斯克州大片土地，俄軍仍在當地戰鬥，要驅逐烏軍。華府智庫「戰爭研究所」更新至本月的戰線實控地圖，22年2月底侵烏以來，俄奪得烏約20%領土，面積超過11.2萬平方公里；烏只控制俄庫斯克州約450平方公里土地，雙方差距約250倍。