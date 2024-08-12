與凱特拍片讚揚英國奧運健兒 威廉首留鬚亮相被指「好粗獷」

巴黎奧運結束，英國王儲威廉與王妃凱特及英國各界人士拍片讚揚英國運動員的努力、投入、熱情和成就，不忘提醒大眾接下來還有巴黎殘奧。

片段中除了因患癌減少露面的凱特，王室粉絲的焦點還落在威廉的新造型，已是3位孩子爸爸的威廉罕有地蓄鬍鬚亮相，網民驚呼「好粗獷」。其實威廉2008年也留過鬚，但大家似乎已經忘記了。他當時說，是為了節日氣氛蓄鬍鬚，還笑說出街沒有人認得他。有網民讚威廉蓄有鬍子的樣子很性感靚仔，希望他繼續留鬚。另外，凱特不失其環保作風，所穿的橫間上衣是品牌Ralph Lauren，從2013年起已見過她穿那衣服，穿足11年。至於在巴黎奧運的成績，英國隊奪得14面金牌、22面銀牌和29面銅牌，獎牌數目有65面，在91個奪牌國家中位居第7位。