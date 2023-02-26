與啤酒同為韓人最愛 當局防燒酒升至6000韓圜「心理關口」

南韓政府擬在4月加酒精稅，每公升啤酒徵稅增加30.5韓圜(約0.18港元)至885.7韓圜(約5.3港元)，升幅較去年的20.8韓圜(約0.12港元)為高，外界預料啤酒價格將上調，而南韓人當水飲的燒酒恐也會加價，因原材料和物流的成本上升。《南韓先驅報》稱，在通脹普遍物價上升下，政府並不想燒酒增幅過高，增加民眾生活負擔，希望一支售價在6,000韓圜(約36港元)以下，業界普遍認為6,000韓圜是價格上限的「心理關口」。

報道指，財政部施壓要求業界檢視他們的商業流程從生產至分銷。國家稅局則與酒類營運商閉門開會，了解他們的價格釐定，以及希望他們維持價格穩定，公平貿易委員會亦就價格上升、業界由數生產商主導，研究是否涉違反壟斷法。